Зеленский "наехал на соответствующих руководителей структур" из-за перестрелки в Киеве, - ОП

Президент Владимир Зеленский требует от силовиков предоставить общественности информацию о перестрелке, произошедшей в Киеве.

Об этом сообщил советник президента Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Live".

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По его словам, Зеленский "наехал на соответствующих руководителей структур".

В частности, президент требует, чтобы соответствующие структуры предоставили обществу информацию о происходящем, поскольку до этого они публично хранили молчание.

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Что этому предшествовало?

Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.

Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.

В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. По данным СМИ, речь идет о конфликте между ГУР и СБУ.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.

В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

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