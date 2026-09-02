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Новости Конфликт между ГУР и СБУ
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Зеленский "наехал на соответствующих руководителей структур" из-за перестрелки в Киеве, - ОП

Реакция Зеленского на стрельбу в Киеве: подробности

Президент Владимир Зеленский требует от силовиков предоставить общественности информацию о перестрелке, произошедшей в Киеве.

Об этом сообщил советник президента Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Live".

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Подробности

По его словам, Зеленский "наехал на соответствующих руководителей структур".

В частности, президент требует, чтобы соответствующие структуры предоставили обществу информацию о происходящем, поскольку до этого они публично хранили молчание.

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Что этому предшествовало?

  • Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
  • Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
  • В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.
  • 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. По данным СМИ, речь идет о конфликте между ГУР и СБУ.
  • В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
  • В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25696) СБУ (21413) силовики (2800) ГУР (889) Литвин Дмитрий (38)
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Топ комментарии
+10
Кримінальний жаргон "фєня" в розмові радника Президента недопустима. Це дискваліфікація!
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02.09.2026 13:30 Ответить
+9
наїхав.
єздун...
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02.09.2026 13:28 Ответить
+9
Вже явно видно, або хрипатий пацюк, або Україна. І часу вже немає - або або.
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02.09.2026 13:40 Ответить

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