У нардепов Зеленского хватило голосов на уничтожение НАБУ/САП, а на реформы для получения помощи не хватает, - Шабунин

Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин раскритиковал депутатов от "Слуги народа" за провал важных законопроектов, от которых зависит получение Украиной миллиардов долларов в рамках программ международной финансовой поддержки.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Представьте, что сотрудникам ФСБ удалось заблокировать получение Украиной 15 млрд долларов. Они бы точно получили ордена из рук Путина. Предлагаю вручить эти ордена депутатам Зеленского.

Президент возмутился тем, что депутаты провалили в Раде законы о $4 млрд (из программы МВФ). И добавил, что от депутатов сейчас зависит получение около $15 млрд.

Странно, на уничтожение НАБУ/САП голосов у депутатов Зеленского хватило, а на реформы (за которые еще и деньги дают!) почему-то постоянно не хватает. И почему бы это вдруг?" — отметил он.

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Что этому предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский возмутился голосованием в Верховной Раде, где народные депутаты провалили три важных закона, которые должны были обеспечить поступление более 4 миллиардов долларов, а также два документа из программы МВФ.

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