Зеленский упрекнул Раду: нардепы провалили пять законов, которые могли бы принести Украине более $4 млрд

Президент Владимир Зеленский выразил возмущение в связи с голосованием в Верховной Раде, где народные депутаты не приняли три важных закона, которые должны были обеспечить поступление более 4 миллиардов долларов, а также два документа в рамках программы МВФ.

Об этом он заявил в вечернем обращении 1 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

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Задачи правительства и парламента

По словам президента, часть работы лежит на правительстве — это 44 решения, которые должны открыть 15 миллиардов долларов финансирования, и Кабинет министров должен принять их до 1 ноября. Еще примерно 15 миллиардов долларов зависят от парламентариев — речь идет о конкретных законопроектах, принятие которых открывает средства партнерской поддержки для Украины.

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Проваленные законы

Зеленский сообщил, что в Верховной Раде провалили три закона, которые могли бы принести Украине более 4 миллиардов долларов, а еще два проваленных закона касались программы МВФ. Президент подчеркнул, что речь идет не о средствах власти или оппозиции — решения, согласованные с партнерами, должны приниматься в интересах всей страны во время войны.

"Это не средства власти или оппозиции. В Украине не бывает зарплат учителей одной фракции и учителей другой депутатской группы. Не бывает зарплат военных той или иной части зала парламента. И не бывает энергетики так, чтобы свет был только для тех, кто голосует за своих. Все решения на основе договоренностей с партнерами Украины должны приниматься в период войны в интересах Украины. Это могут быть непростые решения. Это могут быть неприятные решения. Это могут быть непопулярные решения. Но это нужные решения, которые помогают Украине пройти это время — время войны, обеспечить фронт, обеспечить защиту людей, обеспечить социальные выплаты", — заявил он.

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О законах, связанных с ЕС, и выборах

По словам президента, 30 миллиардов долларов в этом году полностью зависят от правительства и парламентариев. Он подчеркнул, что законы, необходимые в отношениях с ЕС, должны поддерживать все фракции и группы, которые заявляют о поддержке европейского курса — голосовать против таких решений, по его мнению, нечестно и противоречит интересам государства.

Президент также призвал отложить политические расчеты на потом.

"Если кто-то уже хочет выборов, если кто-то уже думает о рейтингах и своих политических выгодах, то сегодня, во время этих тревог, сейчас, во время этой войны, нужно думать исключительно о том, что нужно для обороны, для работы государства, для выплат людям. О выборах подумаете после войны. Нужно голосовать за решение на 30 миллиардов долларов", — заявил Зеленский.

О дефиците Минобороны и борьбе с колл-центрами

Что касается другой части дефицита — 27 миллиардов долларов, необходимых через Министерство обороны, — президент сообщил, что переговоры с партнерами продолжаются на всех уровнях, однако для получения дополнительных средств Украина должна выполнить уже данные обещания.

Зеленский также объявил, что завтра утром направит в Верховную Раду законопроекты об ужесточении уголовной ответственности для организаторов мошеннических колл-центров: "Надо закрывать эту тему. Есть соответствующие меры со стороны правоохранительных органов. Нужны законодательные меры. Все организаторы колл-центров должны отвечать".

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