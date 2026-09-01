Рада тестирует систему голосования в укрытии, голосование по телефону - "план Б", - Железняк

В Верховной Раде рассматривают возможность проведения голосований в подземном укрытии во время воздушных тревог, а альтернативным "планом Б" остается онлайн-голосование по телефону.

Об этом пишет в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, пока еще не принято решение о голосовании по телефону, оно рассматривается как "план Б".

Как сообщает Железняк, есть идея использовать время, пока длится тревога, и провести голосование в подземном укрытии:

На этой неделе запланировано тестирование системы голосования в подземном укрытии. Каждой фракции отдельно.

Пока доступ осуществляется через телефон по QR-коду.

Система работает исключительно в зале; при выходе (например, в другое укрытие или столовую) отключается, требуется повторная идентификация по QR-коду.

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"Главное — помещение малокомфортное. Особенно для 330 депутатов. С высокой плотностью размещения. То есть оно подходит для критических голосований 1-2 раза в неделю, но не для длительного пребывания", — говорится в сообщении.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Раде работают над обеспечением бесперебойной работы во время тревог: один из вариантов - голосование через телефоны.

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