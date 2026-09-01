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Новини Оголошення повітряної тривоги Засідання Верховної Ради
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Рада протестує систему голосування в укритті, голосування телефоном - "план Б", - Железняк

Рада зобов’язала міністрів звітувати перед звільненням

У Верховній Раді розглядають можливість проведення голосувань у підземному укритті під час повітряних тривог, а альтернативним "планом Б" залишається онлайн-голосування через телефон.

Про це пише у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі ще не ухвалено рішення про голосування телефоном, воно розглядається як "план Б".

Як інформує Железняк, є ідея використати час, поки триває тривога, і провести голосування у підземному укритті:

  • Цього тижня заплановано тестування системи голосування у підземному укритті. Кожної фракції окремо.
  • Поки доступ бачать через телефон за QR-кодом.
  • Система працює виключно в залі; при виході (наприклад, в інше укриття або їдальню) відключається, потрібна повторна ідентифікація за QR-кодом.

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"Головне - приміщення малокомфортне. Особливо для 330 депутатів. З високою щільністю розміщення. Тобто воно придатне для критичних голосувань 1-2 рази на тиждень, але не для тривалого перебування", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у Раді працюють над забезпеченням безперебійної роботи під час тривог: один з варіантів - голосування через телефони.

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Автор: 

ВР (11598) голосування (480) Железняк Ярослав (733) повітряна тривога (1020)
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Топ коментарі
+8
Лукянівське СІЗО для них те що треба !!!
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01.09.2026 09:53 Відповісти
+6
Депутат Верховної Ради України повинен голосувати особисто та керуватися Конституцією України, законами та власними переконаннями.


Нижче наведено головні правила та етапи, за якими народний обранець здійснює свій вибір.


📋 Основні правила голосування



Особиста присутність: використання карток інших депутатів («кнопкодавство») заборонено та карається законом.
Свобода вибору: депутат не пов'язаний імперативним мандатом під час голосування (не зобов'язаний виконувати вказівки лідерів).
Конфлікт інтересів: нардеп не має права голосувати, якщо закон стосується його особистих чи бізнес-інтересів.

зелений чудо юдо клан відкрито насрав на закони, та підтерся конституцією!!!!
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01.09.2026 09:42 Відповісти
+5
та голосуйте вже з монако,чи ізраїлю.....що вам тут так ризикувати??
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01.09.2026 09:45 Відповісти

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