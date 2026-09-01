Рада протестує систему голосування в укритті, голосування телефоном - "план Б", - Железняк

У Верховній Раді розглядають можливість проведення голосувань у підземному укритті під час повітряних тривог, а альтернативним "планом Б" залишається онлайн-голосування через телефон.

Про це пише у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі ще не ухвалено рішення про голосування телефоном, воно розглядається як "план Б".

Як інформує Железняк, є ідея використати час, поки триває тривога, і провести голосування у підземному укритті:

Цього тижня заплановано тестування системи голосування у підземному укритті. Кожної фракції окремо.

Поки доступ бачать через телефон за QR-кодом.

Система працює виключно в залі; при виході (наприклад, в інше укриття або їдальню) відключається, потрібна повторна ідентифікація за QR-кодом.

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"Головне - приміщення малокомфортне. Особливо для 330 депутатів. З високою щільністю розміщення. Тобто воно придатне для критичних голосувань 1-2 рази на тиждень, але не для тривалого перебування", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Раді працюють над забезпеченням безперебійної роботи під час тривог: один з варіантів - голосування через телефони.

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