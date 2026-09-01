Рада протестує систему голосування в укритті, голосування телефоном - "план Б", - Железняк
У Верховній Раді розглядають можливість проведення голосувань у підземному укритті під час повітряних тривог, а альтернативним "планом Б" залишається онлайн-голосування через телефон.
Про це пише у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі ще не ухвалено рішення про голосування телефоном, воно розглядається як "план Б".
Як інформує Железняк, є ідея використати час, поки триває тривога, і провести голосування у підземному укритті:
- Цього тижня заплановано тестування системи голосування у підземному укритті. Кожної фракції окремо.
- Поки доступ бачать через телефон за QR-кодом.
- Система працює виключно в залі; при виході (наприклад, в інше укриття або їдальню) відключається, потрібна повторна ідентифікація за QR-кодом.
"Головне - приміщення малокомфортне. Особливо для 330 депутатів. З високою щільністю розміщення. Тобто воно придатне для критичних голосувань 1-2 рази на тиждень, але не для тривалого перебування", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у Раді працюють над забезпеченням безперебійної роботи під час тривог: один з варіантів - голосування через телефони.
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Нижче наведено головні правила та етапи, за якими народний обранець здійснює свій вибір.
📋 Основні правила голосування
Особиста присутність: використання карток інших депутатів («кнопкодавство») заборонено та карається законом.
Свобода вибору: депутат не пов'язаний імперативним мандатом під час голосування (не зобов'язаний виконувати вказівки лідерів).
Конфлікт інтересів: нардеп не має права голосувати, якщо закон стосується його особистих чи бізнес-інтересів.
зелений чудо юдо клан відкрито насрав на закони, та підтерся конституцією!!!!