Київ пережив рекордну кількість тривог 27 серпня: сьогодні - вже 8 оголошень про небезпеку (оновлено)

У Києві 27 серпня зафіксовано антирекорд за кількістю повітряних тривог від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Так, лише від початку доби, 28 серпня, (станом на 10:06) у Києві оголошено вісім сигналів про повітряну тривогу через російські безпілотники.

Водночас 27 серпня у Києві оголосили 13 повітряних тривог, що стало антирекордом за весь час повномасштабної війни.

Попередній максимум: 12 тривог за добу, зафіксований 1 березня 2022 року.

Нардеп Ярослав Железняк підрахував, що протягом 27 серпня понад половину доби у Києві - близько 54% часу - була повітряна тривога.

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