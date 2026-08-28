Київ пережив рекордну кількість тривог 27 серпня: сьогодні - вже 8 оголошень про небезпеку (оновлено)
У Києві 27 серпня зафіксовано антирекорд за кількістю повітряних тривог від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, лише від початку доби, 28 серпня, (станом на 10:06) у Києві оголошено вісім сигналів про повітряну тривогу через російські безпілотники.
Водночас 27 серпня у Києві оголосили 13 повітряних тривог, що стало антирекордом за весь час повномасштабної війни.
Попередній максимум: 12 тривог за добу, зафіксований 1 березня 2022 року.
Нардеп Ярослав Железняк підрахував, що протягом 27 серпня понад половину доби у Києві - близько 54% часу - була повітряна тривога.
Топ коментарі
+14 Gary Grant
показати весь коментар28.08.2026 09:47 Відповісти Посилання
+10 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар28.08.2026 09:52 Відповісти Посилання
+9 ІГОР Кононенко
показати весь коментар28.08.2026 09:54 Відповісти Посилання
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