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Новини Оголошення повітряної тривоги
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Київ пережив рекордну кількість тривог 27 серпня: сьогодні - вже 8 оголошень про небезпеку (оновлено)

Антирекорд по кількості тривог зафіксовано у Києві

У Києві 27 серпня зафіксовано антирекорд за кількістю повітряних тривог від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Так, лише від початку доби, 28 серпня, (станом на 10:06) у Києві оголошено вісім сигналів про повітряну тривогу через російські безпілотники.

Водночас 27 серпня у Києві оголосили 13 повітряних тривог, що стало антирекордом за весь час повномасштабної війни.

Попередній максимум: 12 тривог за добу, зафіксований 1 березня 2022 року.

Нардеп Ярослав Железняк підрахував, що протягом 27 серпня понад половину доби у Києві - близько 54% часу - була повітряна тривога.

Читайте: На станціях київського метро виділять окремі зони для маломобільних, для людей з дітьми та з тваринами під час тривог, - КМДА

Автор: 

Київ (16894) повітряна тривога (1009)
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Топ коментарі
+14
Члєнограй, чому не тероризується кацапня?
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28.08.2026 09:47 Відповісти
+10
Нічого веселого - в Херсоні вже сказали - тікайте з міста хто куди здужає
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28.08.2026 09:52 Відповісти
+9
це все на совісті 73% поциків які гвалт підняли аби не порох. ДЕБІЛИ а самі за кордон уїб=н=ули а ви тут як хочте.
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28.08.2026 09:54 Відповісти

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