На станціях київського метро виділять окремі зони для маломобільних, для людей з дітьми та з тваринами під час тривог, - КМДА

У Київському метрополітені впроваджують пілотний проєкт із зонування платформи під час роботи станції як укриття. Передбачається, що зонування дозволить людям розміщуватись більш комфортно.

Про це повідомляє сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

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Першою станцією, де вже провели зонування, стала "Сирець". Наразі аналогічні рішення напрацьовують і для інших станцій.

"На станції метро "Сирець" розмістили навігаційні наліпки рекомендаційного характеру, які допоможуть людям орієнтуватися щодо зон розміщення на платформі під час перебування на станції як укритті. Рекомендації мають сприяти більш комфортному та впорядкованому розміщенню людей на платформі", повідомляють в КМДА.

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Що зміниться

На платформах передбачається виділяти 4 зони:

рекомендовані місця для осіб із дітьми;

рекомендовані місця для маломобільних груп населення;

рекомендовані місця для осіб із тваринами;

рекомендовані місця для сидіння.

Зазначається, що зонування має рекомендаційний характер.

"Працівники метрополітену не мають на меті переміщувати людей між визначеними зонами, адже ефективність такого підходу значною мірою залежить від готовності людей дотримуватися рекомендацій та враховувати потреби тих, хто перебуває поруч", - наголошують в мерії.

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Застереження

У "Київському метрополітені" також закликали пасажирів не брати із собою громіздкі речі, зокрема намети або надувні матраци.

"Кількість людей, які використовують станції як укриття, зростає, тому вільний простір є важливим для безпечного та комфортного перебування всіх. Піклуючись про власний комфорт, варто пам’ятати і про комфорт інших людей та спільно дотримуватися рекомендацій щодо розміщення", - зазначити у метрополітені.

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