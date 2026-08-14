На станциях киевского метро выделят отдельные зоны для маломобильных, для людей с детьми и с животными во время тревог, - КГГА
В Киевском метрополитене внедряют пилотный проект по зонированию платформы во время использования станции в качестве укрытия. Предполагается, что зонирование позволит людям размещаться более комфортно.
Об этом сообщает сайт КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Первой станцией, где уже провели зонирование, стала "Сырец". Сейчас аналогичные решения разрабатываются и для других станций.
"На станции метро "Сырец" разместили навигационные наклейки рекомендательного характера, которые помогут людям ориентироваться в зонах размещения на платформе во время пребывания на станции в качестве укрытия. Рекомендации должны способствовать более комфортному и упорядоченному размещению людей на платформе", - сообщают в КГГА.
Что изменится
На платформах предполагается выделить 4 зоны:
- рекомендуемые места для лиц с детьми;
- рекомендуемые места для маломобильных групп населения;
- рекомендуемые места для лиц с животными;
- рекомендуемые места для сидения.
Отмечается, что зонирование носит рекомендательный характер.
"Сотрудники метрополитена не ставят целью перемещать людей между определенными зонами, ведь эффективность такого подхода в значительной степени зависит от готовности людей соблюдать рекомендации и учитывать потребности тех, кто находится рядом", - подчеркивают в мэрии.
Предупреждение
В "Киевском метрополитене" также призвали пассажиров не брать с собой громоздкие вещи, в частности - палатки или надувные матрасы.
"Количество людей, использующих станции в качестве укрытия, растет, поэтому свободное пространство важно для безопасного и комфортного пребывания всех. Заботясь о собственном комфорте, стоит помнить и о комфорте других людей и совместно соблюдать рекомендации по размещению", - отмечают в метрополитене.
- Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что на данный момент требованиям безбарьерности полностью соответствуют 12 станций столичного метро. 14 станций оборудованы подъемниками и лифтами. В этом году на станциях продолжают устанавливать более широкие двери и тактильную навигацию.
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