В метро можно попасть как в укрытие, даже если тревога не объявлена: объяснение КГГА

Даже если станция метро закрыта по расписанию и воздушная тревога ещё не объявлена, киевляне могут попасть в неё в качестве укрытия. Для этого нужно воспользоваться кнопкой вызова или позвонить по контактным номерам, указанным у входа.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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В столичном метрополитене напомнили, что после объявления тревоги все 46 подземных станций работают в режиме укрытия и открыты для людей.

Что делать, если тревога не объявлена?

"Если воздушная тревога еще не объявлена, а станция закрыта в соответствии с графиком работы, попасть в нее как в укрытие все равно можно. Для этого у входов размещены контактные номера телефонов, по которым можно связаться с сотрудниками полиции или метрополитена, которые обеспечат доступ к станции.



Также можно воспользоваться кнопкой вызова, расположенной возле входной группы. Достаточно сообщить дежурному о намерении воспользоваться укрытием, после чего он откроет двери", — говорится в сообщении.

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Что этому предшествовало?

Напомним, 30 июля премьер-министр Корецкий поручил проверить все укрытия гражданской защиты в Украине.

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