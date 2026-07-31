В метро можно попасть как в укрытие, даже если тревога не объявлена: объяснение КГГА
Даже если станция метро закрыта по расписанию и воздушная тревога ещё не объявлена, киевляне могут попасть в неё в качестве укрытия. Для этого нужно воспользоваться кнопкой вызова или позвонить по контактным номерам, указанным у входа.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.
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В столичном метрополитене напомнили, что после объявления тревоги все 46 подземных станций работают в режиме укрытия и открыты для людей.
Что делать, если тревога не объявлена?
"Если воздушная тревога еще не объявлена, а станция закрыта в соответствии с графиком работы, попасть в нее как в укрытие все равно можно. Для этого у входов размещены контактные номера телефонов, по которым можно связаться с сотрудниками полиции или метрополитена, которые обеспечат доступ к станции.
Также можно воспользоваться кнопкой вызова, расположенной возле входной группы. Достаточно сообщить дежурному о намерении воспользоваться укрытием, после чего он откроет двери", — говорится в сообщении.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 30 июля премьер-министр Корецкий поручил проверить все укрытия гражданской защиты в Украине.
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