Не могут требовать документы или выгонять из-за животных: Лубинец напомнил, кто имеет право на укрытие во время тревоги

Более 56 тысяч человек провели прошлую ночь в киевском метро, спасаясь от очередной массированной атаки России. Но даже во время ракетных ударов украинцы продолжают сталкиваться с ситуациями, когда двери укрытий остаются перед ними закрытыми. Людей не пускают из-за отсутствия документов, "не той" прописки или даже из-за домашних животных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на это обратил внимание Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По его словам, такие случаи недопустимы, а любые попытки ограничить доступ к укрытию во время воздушной тревоги противоречат закону.

"Нельзя не пустить человека в укрытие, когда над ним летят ракеты и дроны", — подчеркнул омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что лица, ответственные за работу убежищ, не имеют права требовать документы, проверять место регистрации или объяснять отказ тем, что убежище предназначено "только для жильцов" дома.

Отдельно он обратил внимание на проблему людей с домашними животными.

"Нельзя выгонять людей с домашними животными — никакого законного запрета на пребывание в укрытии с питомцами не существует", — отметил он.

Если во время воздушной тревоги человека не допускают в укрытие, омбудсмен призвал немедленно обращаться в Национальную полицию.

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По словам Лубинца, проблема давно перестала быть единичным случаем. Несмотря на четыре года полномасштабной войны, вопрос доступности укрытий до сих пор остается одним из самых острых.

Особенно остро эта проблема стоит в преддверии нового осенне-зимнего периода, когда Россия, по прогнозам, может вновь активизировать массированные атаки на украинские города и энергетическую инфраструктуру.

Офис омбудсмена привел также результаты масштабных проверок защитных сооружений. Они свидетельствуют о том, что системные проблемы остаются почти повсеместными.

По данным мониторинговых визитов, 93% проверенных укрытий имели различные недостатки. Еще 80 объектов вообще не функционировали, хотя в приложении "Дія" были отмечены как доступные. По результатам проверок должностным лицам было дано 3996 рекомендаций по устранению нарушений.

Только в 2026 году сотрудники Офиса омбудсмена уже провели 775 мониторинговых визитов, по итогам которых вынесли еще 2863 обязательные к исполнению рекомендации.

В связи с этим Дмитрий Лубинец призвал органы государственной власти и местного самоуправления безотлагательно устранить системные проблемы с защитными сооружениями. Речь идет не только о строительстве новых укрытий, но и о модернизации уже существующих, их надлежащем содержании, обеспечении безбарьерного доступа для маломобильных людей и реальном контроле за готовностью укрытий.

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В то же время омбудсмен подчеркнул, что чиновники должны нести ответственность за решения или бездействие, которые могут поставить под угрозу жизни людей.

"Самое страшное, что я слышу от людей, – это: "Рядом просто некуда идти". Уличные риски и закрытые двери пугают людей больше, чем собственная квартира, и они предпочитают оставаться дома на свой страх и риск", – отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что в стране, которая уже четвертый год живет под постоянными российскими ударами, люди не должны выбирать между страхом не успеть добраться до укрытия и страхом остаться дома. По словам омбудсмена, государство обязано обеспечить каждому реальную, доступную и безопасную защиту рядом с местом проживания.

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, во время очередной массированной атаки России десятки тысяч жителей Киева провели ночь в укрытиях, в частности на станциях столичного метро.

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