Не можуть вимагати документи чи виганяти через тварин: Лубінець нагадав, хто має право на укриття під час тривоги

Понад 56 тисяч людей провели минулу ніч у київському метро, рятуючись від чергової масованої атаки Росії. Але навіть під час ракетних ударів українці продовжують стикатися з ситуаціями, коли двері укриттів перед ними залишаються зачиненими. Людей не пускають через відсутність документів, "не ту" прописку або навіть через домашніх тварин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на це звернув увагу Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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За його словами, такі випадки є неприпустимими, а будь-які спроби обмежити доступ до укриття під час повітряної тривоги суперечать закону.

"Людину не можна не пустити в укриття, коли над нею летять ракети та дрони", – наголосив омбудсмен.

Лубінець підкреслив, що особи, відповідальні за роботу укриттів, не мають права вимагати документи, перевіряти місце реєстрації чи пояснювати відмову тим, що сховище призначене "лише для мешканців" будинку.

Окремо він звернув увагу на проблему людей із домашніми улюбленцями.

"Не можна виганяти людей з домашніми тваринами – жодної законної заборони перебувати в укритті з улюбленцями не існує", – зазначив він.

Якщо під час повітряної тривоги людину не допускають до укриття, омбудсмен закликав одразу звертатися до Національної поліції.

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За словами Лубінця, проблема давно перестала бути поодинокою. Попри чотири роки повномасштабної війни, питання доступності укриттів досі залишається одним із найболючіших.

Особливо гостро ця проблема постає напередодні нового осінньо-зимового періоду, коли Росія, за прогнозами, може знову активізувати масовані атаки по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Офіс Омбудсмана навів і результати масштабних перевірок захисних споруд. Вони свідчать, що системні проблеми залишаються майже повсюдними.

За даними моніторингових візитів, 93% перевірених укриттів мали різноманітні недоліки. Ще 80 об'єктів взагалі не функціонували, хоча в застосунку "Дія" були позначені як доступні. За результатами перевірок посадовцям надали 3996 рекомендацій щодо усунення порушень.

Лише у 2026 році працівники Офісу Омбудсмана вже здійснили 775 моніторингових візитів, після яких надали ще 2863 обов'язкові до виконання рекомендації.

У зв'язку з цим Дмитро Лубінець закликав органи державної влади та місцевого самоврядування невідкладно усунути системні проблеми із захисними спорудами. Йдеться не лише про будівництво нових укриттів, а й про модернізацію вже існуючих, їх належне утримання, забезпечення безбар'єрного доступу для маломобільних людей та реальний контроль за готовністю сховищ.

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Водночас омбудсмен наголосив, що посадовці повинні нести відповідальність за рішення або бездіяльність, які можуть поставити під загрозу життя людей.

"Найстрашніше, що я чую від людей – це: "Поруч просто немає куди йти". Вуличні ризики та зачинені двері лякають людей більше, ніж власна квартира, і вони обирають залишатися вдома на свій страх і ризик", – зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що в країні, яка вже четвертий рік живе під постійними російськими ударами, люди не повинні обирати між страхом не встигнути до укриття та страхом залишитися вдома. За словами омбудсмена, держава зобов'язана забезпечити кожному реальний, доступний і безпечний захист поруч із місцем проживання.

Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, під час чергової масованої атаки Росії десятки тисяч жителів Києва провели ніч в укриттях, зокрема на станціях столичного метро.

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