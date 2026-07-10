На Сумщині перевірили понад 2 тисячі укриттів: десятки виявилися зачиненими, - ОВА. ФОТО

На Сумщині протягом трьох днів перевірили понад дві тисячі захисних споруд. Під час перевірок виявили 24 зачинені укриття, ще три – під час окремого нічного обстеження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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За його словами, представники ДСНС, Національної поліції, районної та місцевої влади обстежили понад дві тисячі укриттів. Із тих, що визнані готовими або обмежено готовими до використання, понад 91% були відкритими та доступними для населення.

Водночас 24 укриття виявилися зачиненими. Найбільше таких об'єктів зафіксували у Сумах та Шостці.

"Виявлено 24 зачинені укриття – переважно у Сумах та Шостці. Це неприпустимо", – наголосив Григоров.











Він зазначив, що додаткову нічну перевірку провели після звернень громадян щодо можливих порушень. У її ході виявили ще три зачинені укриття.

Начальник ОВА запевнив, що всі виявлені порушення мають бути усунуті у найкоротші терміни. За його словами, відповідні доручення вже надані, а ситуація перебуває на особистому контролі.

Також Григоров закликав жителів області повідомляти про зачинені укриття під час повітряної тривоги за номером 102.

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