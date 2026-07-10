На Сумщині перевірили понад 2 тисячі укриттів: десятки виявилися зачиненими, - ОВА. ФОТО
На Сумщині протягом трьох днів перевірили понад дві тисячі захисних споруд. Під час перевірок виявили 24 зачинені укриття, ще три – під час окремого нічного обстеження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
За його словами, представники ДСНС, Національної поліції, районної та місцевої влади обстежили понад дві тисячі укриттів. Із тих, що визнані готовими або обмежено готовими до використання, понад 91% були відкритими та доступними для населення.
Водночас 24 укриття виявилися зачиненими. Найбільше таких об'єктів зафіксували у Сумах та Шостці.
"Виявлено 24 зачинені укриття – переважно у Сумах та Шостці. Це неприпустимо", – наголосив Григоров.
Він зазначив, що додаткову нічну перевірку провели після звернень громадян щодо можливих порушень. У її ході виявили ще три зачинені укриття.
Начальник ОВА запевнив, що всі виявлені порушення мають бути усунуті у найкоротші терміни. За його словами, відповідні доручення вже надані, а ситуація перебуває на особистому контролі.
Також Григоров закликав жителів області повідомляти про зачинені укриття під час повітряної тривоги за номером 102.
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