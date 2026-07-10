В Сумской области проверили более 2 тысяч укрытий: десятки оказались закрытыми, - ОВА. ФОТО

В Сумской области за три дня проверили более двух тысяч защитных сооружений. В ходе проверок обнаружили 24 закрытых укрытия, ещё три - во время отдельного ночного обследования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

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По его словам, представители ГСЧС, Национальной полиции, районных и местных властей обследовали более двух тысяч укрытий. Из тех, что были признаны готовыми или ограниченно готовыми к использованию, более 91% были открытыми и доступными для населения.

В то же время 24 укрытия оказались закрытыми. Больше всего таких объектов зафиксировали в Сумах и Шостке.

"Выявлено 24 закрытых укрытия - преимущественно в Сумах и Шостке. Это недопустимо", - подчеркнул Григоров.











Он отметил, что дополнительную ночную проверку провели после обращений граждан о возможных нарушениях. В ходе проверки обнаружили еще три закрытых укрытия.

Начальник ОГА заверил, что все выявленные нарушения должны быть устранены в кратчайшие сроки. По его словам, соответствующие поручения уже даны, а ситуация находится под личным контролем.

Также Григоров призвал жителей области сообщать о закрытых укрытиях во время воздушной тревоги по номеру 102.

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