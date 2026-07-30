В Украине в срочном порядке проверят все укрытия, - Корецкий
Премьер-министр Сергей Корецкий поручил безотлагательно проверить все укрытия гражданской защиты в Украине, обеспечить их надлежащее содержание и круглосуточный беспрепятственный доступ для граждан, особенно в случае угрозы баллистических ударов.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.
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"Профильные министерства и службы совместно с областными военными администрациями, включая Киевскую городскую военную администрацию, и органами местного самоуправления в зонах своей ответственности незамедлительно проверят все укрытия гражданской защиты на предмет их надлежащего содержания и беспрепятственного доступа граждан. Все - без исключения", - говорится в сообщении.
По словам главы правительства, соответствующие поручения получили все ответственные должностные лица.
"Доступ к укрытиям должен быть и тогда, когда уже известно, что опасность существует, но тревога еще не объявлена. В условиях постоянной угрозы баллистических ударов областные власти и городские администрации должны действовать более оперативно и исходя из реальной необходимости защиты людей.
Не может на пятом году полномасштабной войны в украинских городах вообще возникать проблема с доступом к укрытиям. Это недопустимо. Люди должны всегда иметь возможность своевременно и беспрепятственно попасть в укрытия, особенно когда существует угроза баллистического обстрела. И это личная ответственность каждого должностного лица", - подчеркнул Корецкий.
Что этому предшествовало?
- Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, во время очередной массированной атаки России десятки тысяч жителей Киева провели ночь в укрытиях, в частности - на станциях столичного метро.
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