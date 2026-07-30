В Україні невідкладно перевірять всі укриття, - Корецький

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив невідкладно перевірити всі укриття цивільного захисту в Україні, забезпечити їх належне утримання та цілодобовий безперешкодний доступ для громадян, особливо під час загрози балістичних ударів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Профільні Міністерства, служби спільно з обласними військовими адміністраціями, включно з Київською міською військовою адміністрацією та органами місцевого самоврядування у зонах своєї відповідальності невідкладно перевірять всі укриття цивільного захисту щодо їх належного утримання та безперешкодного доступу громадян. Всі – без винятку", - йдеться в повідомленні.

За словами глави уряду, відповідні доручення отримали усі відповідальні посадові особи.

Читайте: Половину запланованих укриттів в Одесі так і не відкрили, - МВА

"Доступ до укриттів повинен бути і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена. В умовах постійної загрози балістики обласні влади, міські адміністрації мають діяти більш оперативно та виходячи з реальної потреби захисту людей.



Не може на п’ятому році повномасштабної війни в українських містах взагалі виникати проблема з доступом до укриттів. Це неприпустимо. Люди повинні завжди мати можливість завчасно і безперешкодно потрапити до укриттів, особливо коли існує загроза по балістиці. І це персональна відповідальність кожного посадовця", - наголосив Корецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не можуть вимагати документи чи виганяти через тварин: Лубінець нагадав, хто має право на укриття під час тривоги

Що передувало?

Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, під час чергової масованої атаки Росії десятки тисяч жителів Києва провели ніч в укриттях, зокрема на станціях столичного метро.

Також читайте: Понад 1,1 мільярда гривень спрямують на ремонт укриттів у Києві, - КМДА