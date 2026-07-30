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В Україні невідкладно перевірять всі укриття, - Корецький

Уряд доручив перевірити всі укриття в Україні

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив невідкладно перевірити всі укриття цивільного захисту в Україні, забезпечити їх належне утримання та цілодобовий безперешкодний доступ для громадян, особливо під час загрози балістичних ударів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Профільні Міністерства, служби спільно з обласними військовими адміністраціями, включно з Київською міською військовою адміністрацією та органами місцевого самоврядування у зонах своєї відповідальності невідкладно перевірять всі укриття цивільного захисту щодо їх належного утримання та безперешкодного доступу громадян. Всі – без винятку", - йдеться в повідомленні.

За словами глави уряду, відповідні доручення отримали усі відповідальні посадові особи.

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"Доступ до укриттів повинен бути і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена. В умовах постійної загрози балістики обласні влади, міські адміністрації мають діяти більш оперативно та виходячи з реальної потреби захисту людей.

Не може на п’ятому році повномасштабної війни в українських містах взагалі виникати проблема з доступом до укриттів. Це неприпустимо. Люди повинні завжди мати можливість завчасно і безперешкодно потрапити до укриттів, особливо коли існує загроза по балістиці. І це персональна відповідальність кожного посадовця", - наголосив Корецький.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, під час чергової масованої атаки Росії десятки тисяч жителів Києва провели ніч в укриттях, зокрема на станціях столичного метро.

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Автор: 

укриття (306) Корецький Сергій (69)
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Топ коментарі
+8
Для початку на п'ятому році війни мають бути укриття, точніше, бомбосховища.
Не засрані смердючі підвали панельок, а реальні сховища. Де б люди могли рятуватись, а не попадати в під завали.
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30.07.2026 21:40 Відповісти
+5
А вони є? На входах у засрані підвали панельок понаписували фарбою "укриття" й відзвітували про стопроцентну наявність сховищ, виділені гроші освоїли "куди треба". На 5 році повномасштабки. Це не дно, це дніщє!
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30.07.2026 21:53 Відповісти
+4
От "действий нового кабмина" почему-то опять воняет старым совковым дерьмом.
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30.07.2026 22:03 Відповісти

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