До метро можна потрапити як в укриття, навіть якщо тривогу не оголошено: пояснення КМДА

Навіть якщо станція метро зачинена за графіком і повітряну тривогу ще не оголошено, кияни можуть потрапити до неї як до укриття. Для цього потрібно скористатися кнопкою виклику або зателефонувати за контактними номерами біля входу.

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

У столичному метрополітені нагадали, що після оголошення тривоги всі 46 підземних станцій працюють у режимі укриття та відкриті для людей.

Що робити, якщо тривогу не оголошено?

"Якщо повітряну тривогу ще не оголошено, а станція зачинена відповідно до графіка роботи, потрапити до неї як до укриття все одно можна. Для цього біля входів розміщені контактні номери телефонів, за якими можна зв’язатися з працівниками поліції або метрополітену, які забезпечать доступ до станції.



Також можна скористатися кнопкою виклику, розташованою біля вхідної групи. Достатньо повідомити чергового про намір скористатися укриттям, після чого він відкриє двері", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Не можуть вимагати документи чи виганяти через тварин: Лубінець нагадав, хто має право на укриття під час тривоги

Що передувало?

Нагадаємо, 30 липня прем'єр-міністр Корецький доручив перевірити всі укриття цивільного захисту в Україні.

Читайте: У метро вночі ховалися від обстрілів 56 тисяч людей, доступ не обмежували, - КП "Київський метрополітен"