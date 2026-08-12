50 мобильных укрытий для школьников установят в шести городах Черниговщины, - ОВА

В ближайшее время в шести городах Черниговской области планируется установить 50 мобильных хранилищ на маршрутах, по которым школьники добираются до школ.

Об этом сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС под председательством министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николая Калашника, передает Цензор.НЕТ.

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50 мобильных укрытий

Чаус сообщил, что Черниговская область и еще пять прифронтовых регионов участвуют в пилотном проекте по установке мобильных укрытий на маршрутах следования школьников в свои школы.

"Поддерживаю инициативу. В ближайшее время планируем установить 50 мобильных укрытий в шести городах. С закупкой нам поможет Киевская область. Благодарю соседний регион за готовность поддержать Черниговскую область", - рассказал он.

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Удары по Черниговской области

Отмечается, что с начала года россияне нанесли более 650 ударов по Чернигову, Семеновке, Новгороду-Сиверскому, Корюковке, Сновску и Городней.



Это удары дронами, ракетами, КАБами, РСЗО и FPV-дронами.

"В этих городах живут люди. Здесь учатся дети. И наша задача - максимально обезопасить их", - подчеркнул глава ОВА.

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