В Украине действует более 61 тысячи укрытий, - Выговский
В Украине функционирует более 61 тысячи защитных сооружений гражданской обороны, а международная "Коалиция убежищ" уже профинансировала ряд проектов в прифронтовых регионах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины заявил министр внутренних дел Иван Выговский.
Он отметил, что развитие сети защитных сооружений гражданской обороны остается одним из главных направлений работы государства.
По его словам, в Украине уже функционирует более 61 тысячи укрытий, а международная Коалиция укрытий помогает финансировать строительство и модернизацию защитной инфраструктуры в регионах, которые больше всего страдают от российских атак.
Выговский призвал украинских дипломатов содействовать расширению этой международной инициативы и привлечению новых партнеров для развития системы гражданской защиты.
Гуманитарное разминирование остается одним из самых серьезных вызовов
Выговский подчеркнул, что одним из самых серьезных вызовов для Украины остается загрязнение территорий взрывоопасными предметами.
По его словам, подразделения ГСЧС и Национальной полиции продолжают очистку деоккупированных и прифронтовых территорий, используя современную роботизированную технику, беспилотные системы и механизированные комплексы.
К разминированию привлекают международных партнеров
Выговский также отметил, что Украина усиливает международное сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования.
В частности, речь идет о подготовке саперов, привлечении международной технической помощи и внедрении новейших технологий, которые должны ускорить очистку украинских территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
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