В Украине действует более 61 тысячи укрытий, - Выговский

В Украине функционирует более 61 тысячи защитных сооружений гражданской обороны, а международная "Коалиция убежищ" уже профинансировала ряд проектов в прифронтовых регионах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины заявил министр внутренних дел Иван Выговский.

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Он отметил, что развитие сети защитных сооружений гражданской обороны остается одним из главных направлений работы государства.

По его словам, в Украине уже функционирует более 61 тысячи укрытий, а международная Коалиция укрытий помогает финансировать строительство и модернизацию защитной инфраструктуры в регионах, которые больше всего страдают от российских атак.

Выговский призвал украинских дипломатов содействовать расширению этой международной инициативы и привлечению новых партнеров для развития системы гражданской защиты.

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Гуманитарное разминирование остается одним из самых серьезных вызовов

Выговский подчеркнул, что одним из самых серьезных вызовов для Украины остается загрязнение территорий взрывоопасными предметами.

По его словам, подразделения ГСЧС и Национальной полиции продолжают очистку деоккупированных и прифронтовых территорий, используя современную роботизированную технику, беспилотные системы и механизированные комплексы.

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К разминированию привлекают международных партнеров

Выговский также отметил, что Украина усиливает международное сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования.

В частности, речь идет о подготовке саперов, привлечении международной технической помощи и внедрении новейших технологий, которые должны ускорить очистку украинских территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.