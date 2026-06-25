Норвежская гуманитарная организация приостановила разминирование в Украине после гибели сотрудников

Норвежская гуманитарная организация Norwegian People's Aid приостановила все работы по разминированию из-за российского удара, унесшего жизни двух сотрудников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении организации.

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"Это ужасно. Мои мысли - с семьями и близкими тех, кто пострадал. Нашим важнейшим приоритетом сейчас является забота о них, о раненых и других наших сотрудниках как в Украине, так и здесь, у нас дома. Мы все глубоко потрясены тем, что произошло", - отметил генеральный секретарь Реймонд Йохансен.

Чиновник добавил: "Это нападение показывает, насколько опасно быть гуманитарным работником в условиях войны и конфликта. К сожалению, это часть очень тревожной тенденции: гуманитарные организации, такие как наша, защищенные международным правом, тем не менее все чаще становятся мишенями. В конечном итоге это сказывается на гражданском населении, которое зависит от нашей помощи".

Норвежская народная помощь работает в Украине с 2022 года и насчитывает 475 сотрудников, занимающихся разминированием, продовольственной безопасностью и защитой гражданского населения.

Что предшествовало этому?

Российские войска убили 24-летнего специалиста по разминированию международной гуманитарной организации Norwegian People's Aid (NPA) в результате удара по Новопетровке в Херсонской области. Также сообщалось о ранении четырех сотрудников NPA, двое из которых находились в тяжелом состоянии.

Впоследствии стало известно о смерти еще одного сотрудника организации. Несмотря на все усилия врачей, 25-летний молодой человек скончался в больнице в результате тяжелого ранения.

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