Норвезька гуманітарна організація призупинила розмінування в Україні після загибелі співробітників
Норвезька гуманітарна організація Norwegian People's Aid призупинила всі роботи з розмінування через російський удар, що забрав життя двох працівників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві організації.
"Це жахливо. Мої думки – з родинами та близькими тих, хто постраждав. Нашим найважливішим пріоритетом зараз є турбота про них, про поранених та інших наших співробітників як в Україні, так і тут, у нас вдома. Ми всі глибоко вражені тим, що сталося", – зазначив генеральний секретар Реймонд Йохансен.
Посадовець додав: "Цей напад показує, наскільки небезпечно бути гуманітарним працівником в умовах війни та конфлікту. На жаль, це є частиною дуже тривожної тенденції: гуманітарні організації, такі як наша, захищені міжнародним правом, проте стають мішенями все частіше. У кінцевому підсумку це впливає на цивільне населення, яке залежить від нашої допомоги".
Норвезька народна допомога працює в Україні з 2022 року і має в штаті 475 співробітників, займаючись розмінуванням, продовольчою безпекою та захистом цивільного населення.
Що передувало?
Російські війська вбили 24-річного фахівця з розмінування міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid (NPA) внаслідок удару по Новопетрівці в Херсонській області. Також повідомлялося про поранення чотирьох працівників NPA, з яких двоє перебували у важкому стані.
Згодом стало відомо, про смерть ще одного співробітника організації. Попри усі зусилля лікарів, 25-річний хлопець помер у лікарні внаслідок важкого поранення.
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