Норвезька гуманітарна організація призупинила розмінування в Україні після загибелі співробітників

Норвезька гуманітарна організація Norwegian People's Aid призупинила всі роботи з розмінування через російський удар, що забрав життя двох працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві організації.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Це жахливо. Мої думки – з родинами та близькими тих, хто постраждав. Нашим найважливішим пріоритетом зараз є турбота про них, про поранених та інших наших співробітників як в Україні, так і тут, у нас вдома. Ми всі глибоко вражені тим, що сталося", – зазначив генеральний секретар Реймонд Йохансен.

Посадовець додав: "Цей напад показує, наскільки небезпечно бути гуманітарним працівником в умовах війни та конфлікту. На жаль, це є частиною дуже тривожної тенденції: гуманітарні організації, такі як наша, захищені міжнародним правом, проте стають мішенями все частіше. У кінцевому підсумку це впливає на цивільне населення, яке залежить від нашої допомоги".

Норвезька народна допомога працює в Україні з 2022 року і має в штаті 475 співробітників, займаючись розмінуванням, продовольчою безпекою та захистом цивільного населення.

Що передувало?

Російські війська вбили 24-річного фахівця з розмінування міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid (NPA) внаслідок удару по Новопетрівці в Херсонській області. Також повідомлялося про поранення чотирьох працівників NPA, з яких двоє перебували у важкому стані.

Згодом стало відомо, про смерть ще одного співробітника організації. Попри усі зусилля лікарів, 25-річний хлопець помер у лікарні внаслідок важкого поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині 2 людини загинули, ще 16 - дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів. ФОТОрепортаж