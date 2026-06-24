Росіяни вбили працівника міжнародної гуманітарної організації NPA на Херсонщині, ще трьох - поранили

Російські терористи вбили працівника міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid (NPA) внаслідок удару по Новопетрівці в Херсонській області.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атаки

Як зазначається, унаслідок російського обстрілу Новопетрівки Високопільської громади поранення, несумісні з життям, дістав 24-річний фахівець з розмінування.

Також попередньо відомо про трьох поранених представників цієї організації. Інформація уточнюється.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Херсону, внаслідок чого частина міста залишилася без світла.

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