Росіяни вбили працівника міжнародної гуманітарної організації NPA на Херсонщині, ще трьох - поранили
Російські терористи вбили працівника міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid (NPA) внаслідок удару по Новопетрівці в Херсонській області.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атаки
Як зазначається, унаслідок російського обстрілу Новопетрівки Високопільської громади поранення, несумісні з життям, дістав 24-річний фахівець з розмінування.
Також попередньо відомо про трьох поранених представників цієї організації. Інформація уточнюється.
Що передувало
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Херсону, внаслідок чого частина міста залишилася без світла.
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