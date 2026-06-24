Рашисти атакували критичну інфраструктуру Херсона: центр міста залишився без світла
Російські окупанти атакували критичну інфраструктуру в Херсоні, внаслідок чого частина міста залишилася без світла.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Російські військові атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Херсоні, через що без електропостачання залишилась центральна частина міста", - йдеться в повідомленні.
Наразі наслідки удару РФ з'ясовують.
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