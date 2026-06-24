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Новини Удари по енергетиці Обстріли Херсона
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Рашисти атакували критичну інфраструктуру Херсона: центр міста залишився без світла

РФ вдарила по об’єкту енергетики в Херсоні: подробиці

Російські окупанти атакували критичну інфраструктуру в Херсоні, внаслідок чого частина міста залишилася без світла.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Російські військові атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Херсоні, через що без електропостачання залишилась центральна частина міста", - йдеться в повідомленні.

Наразі наслідки удару РФ з'ясовують.

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Автор: 

обстріл (34673) Херсон (3894) енергетика (3870) Херсонська область (6761) Херсонський район (929)
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