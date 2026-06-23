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Новини Обстріли Херсона
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Одна людина загинула, троє постраждали внаслідок артобстрілу Херсона

Обстріл Херсона: загинув чоловік, троє людей постраждали

23 червня близько 18:00 російські війська завдали артилерійського удару по Корабельному району Херсона. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.

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"Близько 18:00 росіяни обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона", - ідеться в повідомленні.

Загиблий

  • Поранення, несумісні з життям, отримав 47-річний чоловік.

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Постраждалі

  • Через атаку постраждала 37-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, контузію, а також гостру реакцію на стрес.
    Бригада "швидкої" доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості.
  • Меддопомога знадобилась 62-річній жінці та 64-річному чоловіку. В обох потерпілих — вибухові травми, контузії та гостра реакція на стрес. Нині медики надають їм необхідну допомогу.

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Херсон (3892) Херсонська область (6758) Херсонський район (928)
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