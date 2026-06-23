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Одна людина загинула, троє постраждали внаслідок артобстрілу Херсона
23 червня близько 18:00 російські війська завдали артилерійського удару по Корабельному району Херсона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 18:00 росіяни обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона", - ідеться в повідомленні.
Загиблий
- Поранення, несумісні з життям, отримав 47-річний чоловік.
Постраждалі
- Через атаку постраждала 37-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, контузію, а також гостру реакцію на стрес.
Бригада "швидкої" доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості.
- Меддопомога знадобилась 62-річній жінці та 64-річному чоловіку. В обох потерпілих — вибухові травми, контузії та гостра реакція на стрес. Нині медики надають їм необхідну допомогу.
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