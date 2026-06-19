Росіяни з дрона атакували маршрутку в Херсоні: 4 особи поранено

Російські окупанційні війська вранці атакували з безпілотника маршрутку в Корабельному районі Херсона.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Удару було завдано близько 7:30.

"Наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. Бригада "швидкої" доставила до лікарні 46-річну жінку та трьох чоловіків віком 67, 46 та 59 років. Вони отримали вибухові травми та уламкові поранення.

Стан потерпілих — середнього ступеня важкості. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Удари по Херсонщині протягом доби

Відомо, що під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Зимівник, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Надіївка, Розлив, Томина Балка, Янтарне, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Берислав, Новоберислав, Раківка, Тараса Шевченка, Кучерське, Осокорівка, Хрещенівка, Гаврилівка, Золота Балка, Новорайськ, Степне, Львове, Одрадокам'янка та місто Херсон.

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків

Також окупанти понівечили газопровід, сільгосптехніку, складське приміщення та приватні автомобілі.

1 людина загинула, ще 9 - дістали поранення.

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