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Доба на Сумщині: двоє людей загинули через російські обстріли. ФОТОрепортаж
Минулої доби російські війська атакували 17 громад Сумської області. Є загиблі та поранені, пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та РСЗВ:
- у Сумській громаді внаслідок удару керованими авіаційними бомбами загинув 64-річний чоловік. Пошкоджено три багатоквартирні та п’ять приватних будинків, шість автомобілів, а також об’єкти цивільної інфраструктури.
- у Дубов’язівській громаді внаслідок ракетного удару загинула 78-річна жінка, також постраждала 63-річна жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння.
- у Білопільській громаді внаслідок атаки БпЛА травмована 19-річна жінка.
- у Глухівській громаді пошкоджено два багатоквартирні будинки, п’ять автомобілів та будівлю навчального закладу.
- у Путивльській, Ворожбянській, Новослобідській, Зноб-Новгородській, Миколаївській, Шосткинській, Роменській та інших громадах пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, складські приміщення, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Наслідки атак
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