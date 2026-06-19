УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17113 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Сумщини
327 1

Доба на Сумщині: двоє людей загинули через російські обстріли. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська атакували 17 громад Сумської області. Є загиблі та поранені, пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та РСЗВ:

  • у Сумській громаді внаслідок удару керованими авіаційними бомбами загинув 64-річний чоловік. Пошкоджено три багатоквартирні та п’ять приватних будинків, шість автомобілів, а також об’єкти цивільної інфраструктури.
  • у Дубов’язівській громаді внаслідок ракетного удару загинула 78-річна жінка, також постраждала 63-річна жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння.
  • у Білопільській громаді внаслідок атаки БпЛА травмована 19-річна жінка.
  • у Глухівській громаді пошкоджено два багатоквартирні будинки, п’ять автомобілів та будівлю навчального закладу.
  • у Путивльській, Ворожбянській, Новослобідській, Зноб-Новгородській, Миколаївській, Шосткинській, Роменській та інших громадах пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, складські приміщення, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив ракетою з касетним боєприпасом по громаді на Сумщині: загинула жінка

Наслідки атак

Сумщина під обстрілами: загиблі, поранені та руйнування
Сумщина під обстрілами: загиблі, поранені та руйнування
Сумщина під обстрілами: загиблі, поранені та руйнування
Сумщина під обстрілами: загиблі, поранені та руйнування

Автор: 

безпілотник БпЛА (6002) обстріл (34588) Сумська область (4798)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 