Доба на Сумщині: двоє людей загинули через російські обстріли. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська атакували 17 громад Сумської області. Є загиблі та поранені, пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та РСЗВ:

у Сумській громаді внаслідок удару керованими авіаційними бомбами загинув 64-річний чоловік. Пошкоджено три багатоквартирні та п’ять приватних будинків, шість автомобілів, а також об’єкти цивільної інфраструктури.

у Дубов’язівській громаді внаслідок ракетного удару загинула 78-річна жінка, також постраждала 63-річна жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння.

у Білопільській громаді внаслідок атаки БпЛА травмована 19-річна жінка.

у Глухівській громаді пошкоджено два багатоквартирні будинки, п’ять автомобілів та будівлю навчального закладу.

у Путивльській, Ворожбянській, Новослобідській, Зноб-Новгородській, Миколаївській, Шосткинській, Роменській та інших громадах пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, складські приміщення, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Наслідки атак







