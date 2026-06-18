Ворог ударив ракетою з касетним боєприпасом по громаді на Сумщині: загинула жінка

Сьогодні, 18 червня, російські війська завдали ракетного удару по території Дубов’язівської громади в Сумській області, внаслідок чого є загибла.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, росіяни спрямували удар по цивільній інфраструктурі – домогосподарству.

На жаль, внаслідок важкого поранення загинула місцева мешканка. 78-річна жінка в момент російського удару була на городі.

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Ракета з касетним боєприпасом

За попередньою інформацією, ворог застосував ракету з касетним боєприпасом.

"Мешканців громади закликаю не наближатися до уламків та будь-яких підозрілих предметів. У разі виявлення – одразу повідомляйте екстрені служби", - наголосив Григоров.

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