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Ворог ударив ракетою з касетним боєприпасом по громаді на Сумщині: загинула жінка
Сьогодні, 18 червня, російські війська завдали ракетного удару по території Дубов’язівської громади в Сумській області, внаслідок чого є загибла.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, росіяни спрямували удар по цивільній інфраструктурі – домогосподарству.
На жаль, внаслідок важкого поранення загинула місцева мешканка. 78-річна жінка в момент російського удару була на городі.
Ракета з касетним боєприпасом
За попередньою інформацією, ворог застосував ракету з касетним боєприпасом.
"Мешканців громади закликаю не наближатися до уламків та будь-яких підозрілих предметів. У разі виявлення – одразу повідомляйте екстрені служби", - наголосив Григоров.
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