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Враг нанес ракетный удар с кассетным боеприпасом по населенному пункту на Сумщине: погибла женщина
Сегодня, 18 июня, российские войска нанесли ракетный удар по территории Дубовязовской громады в Сумской области, вследствие чего погиб один человек.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре – жилому дому.
К сожалению, вследствие тяжелого ранения погибла местная жительница. 78-летняя женщина в момент российского удара находилась на огороде.
Ракета с кассетным боеприпасом
По предварительной информации, враг применил ракету с кассетным боеприпасом.
"Призываю жителей громады не приближаться к обломкам и любым подозрительным предметам. В случае обнаружения — сразу сообщайте в экстренные службы", — подчеркнул Григоров.
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