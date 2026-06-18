РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17397 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
285 2

Враг нанес ракетный удар с кассетным боеприпасом по населенному пункту на Сумщине: погибла женщина

Обстрелы Сумской области

Сегодня, 18 июня, российские войска нанесли ракетный удар по территории Дубовязовской громады в Сумской области, вследствие чего погиб один человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре – жилому дому.

К сожалению, вследствие тяжелого ранения погибла местная жительница. 78-летняя женщина в момент российского удара находилась на огороде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое погибших и семеро раненых: Россия за сутки более 90 раз обстреляла Сумскую область

Ракета с кассетным боеприпасом

По предварительной информации, враг применил ракету с кассетным боеприпасом.

"Призываю жителей громады не приближаться к обломкам и любым подозрительным предметам. В случае обнаружения — сразу сообщайте в экстренные службы", — подчеркнул Григоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака БПЛА на Сумы: в частном секторе погиб мужчина

Автор: 

обстрел (33224) Сумская область (4245) Конотопский район (86) Дубовязовка (1)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 