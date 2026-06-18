Враг нанес ракетный удар с кассетным боеприпасом по населенному пункту на Сумщине: погибла женщина

Сегодня, 18 июня, российские войска нанесли ракетный удар по территории Дубовязовской громады в Сумской области, вследствие чего погиб один человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре – жилому дому.

К сожалению, вследствие тяжелого ранения погибла местная жительница. 78-летняя женщина в момент российского удара находилась на огороде.

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Ракета с кассетным боеприпасом

По предварительной информации, враг применил ракету с кассетным боеприпасом.

"Призываю жителей громады не приближаться к обломкам и любым подозрительным предметам. В случае обнаружения — сразу сообщайте в экстренные службы", — подчеркнул Григоров.

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