Атака БПЛА на Сумы: в частном секторе погиб мужчина

Российский беспилотник атаковал частный жилой квартал в Ковпаковском районе Сум. В результате удара погиб 56-летний местный житель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

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"После удара БПЛА неустановленного типа по частному жилому массиву в Ковпаковском районе Сум на территории домохозяйства обнаружен погибший 56-летний житель. Обстоятельства гибели устанавливаются. Попадание с возгоранием зафиксировано поздно вечером", - говорится в сообщении.

Кроме того, ещё одно попадание было зафиксировано на территории автозаправочной станции. На обоих объектах возникли пожары. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств трагедии и окончательных последствий вражеской атаки.

Что предшествовало?

В ночь на среду, 17 июня 2026 года, войска РФ массированно атаковали Тростянец в Сумской области. В результате атаки в городе уничтожены все АЗС.

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