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Новости Атака беспилотников на Сумщину
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Атака БПЛА на Сумы: в частном секторе погиб мужчина

Россия атаковала Сумы дронами: есть погибший в частном секторе

Российский беспилотник атаковал частный жилой квартал в Ковпаковском районе Сум. В результате удара погиб 56-летний местный житель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

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"После удара БПЛА неустановленного типа по частному жилому массиву в Ковпаковском районе Сум на территории домохозяйства обнаружен погибший 56-летний житель. Обстоятельства гибели устанавливаются. Попадание с возгоранием зафиксировано поздно вечером", - говорится в сообщении.

Кроме того, ещё одно попадание было зафиксировано на территории автозаправочной станции. На обоих объектах возникли пожары. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств трагедии и окончательных последствий вражеской атаки.

Что предшествовало?

В ночь на среду, 17 июня 2026 года, войска РФ массированно атаковали Тростянец в Сумской области. В результате атаки в городе уничтожены все АЗС.

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беспилотник (5338) Сумская область (4240) Сумы (1370) Сумский район (620)
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Сьогодні м. Суми в 4.15 атаковане 4-ма кабами. Про це тиша.
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18.06.2026 07:40 Ответить
"Gripen"и зелені вже на підльоті 😭😡,скільки ще невинних жертв попереду,в Шостці вчора шахед пенсіонера вбив.
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18.06.2026 07:47 Ответить
і двоє поранених....і це лише те що випливло в новинах
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18.06.2026 07:50 Ответить
Тиша про багато чого, наприклад про села за 18 км від кордону з яких ФПВшками виганяють людей
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18.06.2026 08:39 Ответить
 
 