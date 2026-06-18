Атака БпЛА на Суми: у приватному секторі загинув чоловік

Російський безпілотник атакував приватний житловий сектор у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок удару загинув 56-річний місцевий житель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

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"Після удару БпЛА невстановленого типу по приватному житловому масиву у Ковпаківському районі Сум на території домогосподарства виявлено загиблого 56-річного мешканця. Обставини загибелі встановлюються. Влучання з загоранням зафіксовано пізно увечері", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ще одне влучання було зафіксоване на території автозаправної станції. На обох локаціях виникли пожежі. Наразі триває встановлення всіх обставин трагедії та остаточних наслідків ворожої атаки.

Що передувало?

У ніч проти середи, 17 червня 2026 року, війська РФ масовано атакували Тростянець на Сумщині. Внаслідок атаки у місті знищені всі АЗС.

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