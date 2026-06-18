Трое погибших и семеро раненых: Россия за сутки более 90 раз обстреляла Сумщину
В результате ударов противника за прошедшие сутки на территории Сумской области 3 человека погибли и ещё 7 человек пострадали от вражеских обстрелов. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.
Жертвы обстрелов
- В Сумской громаде в результате атак БПЛА погиб 56-летний мужчина, ранены 34-летняя женщина и мужчины 32 и 40 лет.
- В Шосткинской громаде в результате попадания БПЛА погиб 68-летний мужчина, ранены мужчины 60 и 42 лет.
- В Великописаревской громаде в результате наезда на велосипеде на взрывное устройство погиб 63-летний мужчина.
- В Белопольской громаде в результате сброса взрывчатки с российского дрона ранен 75-летний мужчина.
- В Глуховской громаде в результате удара БПЛА ранен 26-летний мужчина.
В медицинское учреждение обратилась 36-летняя женщина, получившая травмы в ночь на 17 июня в Тростянецкой громаде.
В течение суток, с утра 17 июня до утра 18 июня 2026 года, российские войска совершили более 90 обстрелов по 22 населенным пунктам в 15 территориальных громадах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:
▪️Сумская
▪️Хотинская
▪️Юнаковская
▪️Миропольская
▪️Белопольская
▪️Краснопольская
▪️Березовская
▪️Глуховская
▪️Эсманьская
▪️Середино-Будская
▪️Шосткинская
▪️Зноб-Новгородская
▪️Путивльская
▪️Новослободская
▪️Великописаревская.
Враг применил минометы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА и управляемые авиационные бомбы на территории Сумской области.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Глуховской громаде повреждены многоквартирные дома, частный жилой дом, помещение учебного заведения, нежилые помещения, автомобили;
- в Сумской громаде повреждены нежилые помещения, многоквартирные дома, частные дома, хозяйственные постройки, автомобили;
- в Великописаревской громаде уничтожены дом и хозяйственное сооружение;
- в Зноб-Новгородской громаде повреждены нежилое помещение и грузовой автомобиль;
- в Шосткинской громаде повреждены помещение центра реабилитации детей, многоквартирные дома, инфраструктура стадиона, объект гражданской инфраструктуры;
- в Березовской громаде уничтожено хозяйственное сооружение;
- в Белопольской громаде поврежден частный легковой автомобиль;
- в Эсманьской громаде разрушены частный жилой дом и хозяйственное сооружение;
- в Середино-Будской громаде уничтожены частные жилые дома, хозяйственные постройки.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 18 человек.
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