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Новости Обстрелы Сумщины
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Трое погибших и семеро раненых: Россия за сутки более 90 раз обстреляла Сумщину

Сумщина

В результате ударов противника за прошедшие сутки на территории Сумской области 3 человека погибли и ещё 7 человек пострадали от вражеских обстрелов. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

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Жертвы обстрелов

  • В Сумской громаде в результате атак БПЛА погиб 56-летний мужчина, ранены 34-летняя женщина и мужчины 32 и 40 лет.
  • В Шосткинской громаде в результате попадания БПЛА погиб 68-летний мужчина, ранены мужчины 60 и 42 лет.
  • В Великописаревской громаде в результате наезда на велосипеде на взрывное устройство погиб 63-летний мужчина.
  • В Белопольской громаде в результате сброса взрывчатки с российского дрона ранен 75-летний мужчина.
  • В Глуховской громаде в результате удара БПЛА ранен 26-летний мужчина.

В медицинское учреждение обратилась 36-летняя женщина, получившая травмы в ночь на 17 июня в Тростянецкой громаде.

В течение суток, с утра 17 июня до утра 18 июня 2026 года, российские войска совершили более 90 обстрелов по 22 населенным пунктам в 15 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

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Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:

▪️Сумская
▪️Хотинская
▪️Юнаковская
▪️Миропольская
▪️Белопольская
▪️Краснопольская
▪️Березовская
▪️Глуховская
▪️Эсманьская
▪️Середино-Будская
▪️Шосткинская
▪️Зноб-Новгородская
▪️Путивльская
▪️Новослободская
▪️Великописаревская.

Враг применил минометы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА и управляемые авиационные бомбы на территории Сумской области.

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Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Глуховской громаде повреждены многоквартирные дома, частный жилой дом, помещение учебного заведения, нежилые помещения, автомобили;
  • в Сумской громаде повреждены нежилые помещения, многоквартирные дома, частные дома, хозяйственные постройки, автомобили;
  • в Великописаревской громаде уничтожены дом и хозяйственное сооружение;
  • в Зноб-Новгородской громаде повреждены нежилое помещение и грузовой автомобиль;
  • в Шосткинской громаде повреждены помещение центра реабилитации детей, многоквартирные дома, инфраструктура стадиона, объект гражданской инфраструктуры;
  • в Березовской громаде уничтожено хозяйственное сооружение;
  • в Белопольской громаде поврежден частный легковой автомобиль;
  • в Эсманьской громаде разрушены частный жилой дом и хозяйственное сооружение;
  • в Середино-Будской громаде уничтожены частные жилые дома, хозяйственные постройки.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 18 человек.

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Автор: 

Сумская область (4240)
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Ось на що здатні рашиські варвари так це воювати з мирним населенням ,коли вже здохне рашиський варвар терорист путін і огидний "русский мир" ?
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18.06.2026 09:18 Ответить
 
 