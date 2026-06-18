Трое погибших и семеро раненых: Россия за сутки более 90 раз обстреляла Сумщину

В результате ударов противника за прошедшие сутки на территории Сумской области 3 человека погибли и ещё 7 человек пострадали от вражеских обстрелов. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.



Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

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Жертвы обстрелов

В Сумской громаде в результате атак БПЛА погиб 56-летний мужчина, ранены 34-летняя женщина и мужчины 32 и 40 лет.

В Шосткинской громаде в результате попадания БПЛА погиб 68-летний мужчина, ранены мужчины 60 и 42 лет.

В Великописаревской громаде в результате наезда на велосипеде на взрывное устройство погиб 63-летний мужчина.

В Белопольской громаде в результате сброса взрывчатки с российского дрона ранен 75-летний мужчина.

В Глуховской громаде в результате удара БПЛА ранен 26-летний мужчина.

В медицинское учреждение обратилась 36-летняя женщина, получившая травмы в ночь на 17 июня в Тростянецкой громаде.



В течение суток, с утра 17 июня до утра 18 июня 2026 года, российские войска совершили более 90 обстрелов по 22 населенным пунктам в 15 территориальных громадах области.



Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

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Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:

▪️Сумская

▪️Хотинская

▪️Юнаковская

▪️Миропольская

▪️Белопольская

▪️Краснопольская

▪️Березовская

▪️Глуховская

▪️Эсманьская

▪️Середино-Будская

▪️Шосткинская

▪️Зноб-Новгородская

▪️Путивльская

▪️Новослободская

▪️Великописаревская.



Враг применил минометы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА и управляемые авиационные бомбы на территории Сумской области.

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Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Глуховской громаде повреждены многоквартирные дома, частный жилой дом, помещение учебного заведения, нежилые помещения, автомобили;

в Сумской громаде повреждены нежилые помещения, многоквартирные дома, частные дома, хозяйственные постройки, автомобили;

в Великописаревской громаде уничтожены дом и хозяйственное сооружение;

в Зноб-Новгородской громаде повреждены нежилое помещение и грузовой автомобиль;

в Шосткинской громаде повреждены помещение центра реабилитации детей, многоквартирные дома, инфраструктура стадиона, объект гражданской инфраструктуры;

в Березовской громаде уничтожено хозяйственное сооружение;

в Белопольской громаде поврежден частный легковой автомобиль;

в Эсманьской громаде разрушены частный жилой дом и хозяйственное сооружение;

в Середино-Будской громаде уничтожены частные жилые дома, хозяйственные постройки.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 18 человек.

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