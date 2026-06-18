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Новини Обстріли Сумщини
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Троє загиблих і семеро поранених: Росія за добу понад 90 разів обстріляла Сумщину

Сумщина

Внаслідок ударів ворога минулої доби на території Сумщини 3 людей загинули та ще 7 людей постраждали від ворожих обстрілів за добу. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

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Жертви обстрілів

  • У Сумській громаді внаслідок атак БпЛА загинув 56-річний чоловік, травмовані 34-річна жінка і чоловіки 32 і 40 років.
  • У Шосткинській громаді внаслідок влучання БпЛА загинув 68-річний чоловік, поранені чоловіки 60 і 42 років.
  • У Великописарівській громаді внаслідок наїзду велосипедом на вибуховий предмет загинув 63-річний чоловік.
  • У Білопільській громаді через скидання вибухівки з російського дрона поранений 75-річний чоловік.
  • У Глухівській громаді внаслідок удару БпЛА поранений 26-річний чоловік.

До медичного закладу звернулася 36-річна жінка, яка була травмована в ніч на 17 червня в Тростянецькій громаді.

Протягом доби, з ранку 17 червня до ранку 18 червня 2026 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 22 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

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Під ударами ворога були населені пункти таких громад:▪️Сумська
▪️Хотінська
▪️Юнаківська
▪️Миропільська
▪️Білопільська
▪️Краснопільська
▪️Березівська
▪️Глухівська
▪️Есманьська
▪️Середино-Будська
▪️Шосткинська
▪️Зноб-Новгородська
▪️Путивльська
▪️Новослобідська
▪️Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

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Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки, приватний житловий будинок, приміщення навчального закладу, нежитлові приміщення, автомобілі;
  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, багатоквартирні будинки, приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі;
  • у Великописарівській громаді знищено будинок та господарчу споруду;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, вантажний автомобіль;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено приміщення центру реабілітації дітей, багатоквартирні будинки, інфраструктура стадіону, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Березівській громаді знищено господарчу споруду;
  • у Білопільській громаді пошкоджено приватний легковий автомобіль;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, господарчу споруду;
  • у Середино-Будській громаді знищено приватні житлові будинки, господарчі споруди.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 18 людей.

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Автор: 

Сумська область (4794)
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Ось на що здатні рашиські варвари так це воювати з мирним населенням ,коли вже здохне рашиський варвар терорист путін і огидний "русский мир" ?
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18.06.2026 09:18 Відповісти
 
 