Троє загиблих і семеро поранених: Росія за добу понад 90 разів обстріляла Сумщину
Внаслідок ударів ворога минулої доби на території Сумщини 3 людей загинули та ще 7 людей постраждали від ворожих обстрілів за добу. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
Жертви обстрілів
- У Сумській громаді внаслідок атак БпЛА загинув 56-річний чоловік, травмовані 34-річна жінка і чоловіки 32 і 40 років.
- У Шосткинській громаді внаслідок влучання БпЛА загинув 68-річний чоловік, поранені чоловіки 60 і 42 років.
- У Великописарівській громаді внаслідок наїзду велосипедом на вибуховий предмет загинув 63-річний чоловік.
- У Білопільській громаді через скидання вибухівки з російського дрона поранений 75-річний чоловік.
- У Глухівській громаді внаслідок удару БпЛА поранений 26-річний чоловік.
До медичного закладу звернулася 36-річна жінка, яка була травмована в ніч на 17 червня в Тростянецькій громаді.
Протягом доби, з ранку 17 червня до ранку 18 червня 2026 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 22 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:▪️Сумська
▪️Хотінська
▪️Юнаківська
▪️Миропільська
▪️Білопільська
▪️Краснопільська
▪️Березівська
▪️Глухівська
▪️Есманьська
▪️Середино-Будська
▪️Шосткинська
▪️Зноб-Новгородська
▪️Путивльська
▪️Новослобідська
▪️Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки, приватний житловий будинок, приміщення навчального закладу, нежитлові приміщення, автомобілі;
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, багатоквартирні будинки, приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі;
- у Великописарівській громаді знищено будинок та господарчу споруду;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, вантажний автомобіль;
- у Шосткинській громаді пошкоджено приміщення центру реабілітації дітей, багатоквартирні будинки, інфраструктура стадіону, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Березівській громаді знищено господарчу споруду;
- у Білопільській громаді пошкоджено приватний легковий автомобіль;
- в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, господарчу споруду;
- у Середино-Будській громаді знищено приватні житлові будинки, господарчі споруди.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 18 людей.
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