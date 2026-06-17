Дрон РФ вбив велосипедиста у Шосткинській громаді: ще двоє людей поранені. ФОТО
Вдень 17 червня 2026 року ворог атакував Шосткинську громаду. Зафіксовано влучання БпЛА поблизу закладу освіти.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертва
Як зазначається, на жаль, загинув 57-річний чоловік. У момент удару він перебував неподалік місця влучання - їхав на велосипеді.
"Щирі співчуття рідним загиблого. Попередньо ще двоє людей травмовані. Їм надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Удар по АЗС у Тростянці
Він нагадав, що ворог завдав масованого удару по АЗС у Тростянецькій громаді.
За даними ОВА, внаслідок атаки російських БпЛА є значні пошкодження інфраструктури автозаправних станцій. Постраждали чотири людини, їм надана необхідна допомога.
Після ліквідації першочергових наслідків проаналізувано ситуацію разом із громадою, профільними службами та представниками бізнесу. Ситуація залишається на контролі.
"Такі атаки не є поодинокими. Ворог системно б’є по об’єктах паливної інфраструктури в області, щоб ускладнити логістику та забезпечення громад пальним", - наголошує Григоров.
- Разом з очільником громади та власниками АЗС опрацьовується розгортання мобільних автозаправних станцій - для резервного забезпечення пальним мешканців, екстрених, комунальних та інших критично важливих служб.
- На об’єктах були облаштовані окремі заходи антидронового та інженерного захисту. Водночас цієї ночі ворог завдав масованого прицільного удару, що призвело до значних пошкоджень.
- З урахуванням наслідків атаки спільно з бізнесом додатково опрацьовується рішення для посилення захисту таких об’єктів.
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