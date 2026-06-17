Дрон РФ вбив велосипедиста у Шосткинській громаді: ще двоє людей поранені. ФОТО

Вдень 17 червня 2026 року ворог атакував Шосткинську громаду. Зафіксовано влучання БпЛА поблизу закладу освіти.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертва

Як зазначається, на жаль, загинув 57-річний чоловік. У момент удару він перебував неподалік місця влучання - їхав на велосипеді.

"Щирі співчуття рідним загиблого. Попередньо ще двоє людей травмовані. Їм надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.



Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Удар по АЗС у Тростянці

Він нагадав, що ворог завдав масованого удару по АЗС у Тростянецькій громаді.

За даними ОВА, внаслідок атаки російських БпЛА є значні пошкодження інфраструктури автозаправних станцій. Постраждали чотири людини, їм надана необхідна допомога.

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Після ліквідації першочергових наслідків проаналізувано ситуацію разом із громадою, профільними службами та представниками бізнесу. Ситуація залишається на контролі.



"Такі атаки не є поодинокими. Ворог системно б’є по об’єктах паливної інфраструктури в області, щоб ускладнити логістику та забезпечення громад пальним", - наголошує Григоров.

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