Дрон РФ убил велосипедиста в Шосткинской громаде: еще двое человек ранены. ФОТО
Днем 17 июня 2026 года враг атаковал Шосткинскую громаду. Зафиксировано попадание БПЛА вблизи учебного заведения.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть жертва
Как отмечается, к сожалению, погиб 57-летний мужчина. В момент удара он находился неподалеку от места попадания - ехал на велосипеде.
"Искренние соболезнования родным погибшего. По предварительным данным, ещё два человека получили травмы. Им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Удар по АЗС в Тростянце
Он напомнил, что враг нанес массированный удар по АЗС в Тростянецкой громаде.
По данным ОВА, в результате атаки российских БПЛА инфраструктура автозаправочных станций получила значительные повреждения. Пострадали четыре человека, им оказана необходимая помощь.
После ликвидации первоочередных последствий ситуация была проанализирована совместно с громадой, профильными службами и представителями бизнеса. Ситуация остается под контролем.
"Такие атаки не единичны. Враг систематически наносит удары по объектам топливной инфраструктуры в области, чтобы затруднить логистику и снабжение населенных пунктов топливом", - подчеркивает Григоров.
- Совместно с главой общины и владельцами АЗС прорабатывается вопрос развертывания мобильных автозаправочных станций - для резервного обеспечения топливом жителей, экстренных, коммунальных и других критически важных служб.
- На объектах были организованы отдельные меры антидроновой и инженерной защиты. В то же время этой ночью враг нанес массированный прицельный удар, что привело к значительным повреждениям.
- С учетом последствий атаки совместно с бизнесом дополнительно прорабатывается решение по усилению защиты таких объектов.
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