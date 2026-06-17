Дрон РФ убил велосипедиста в Шосткинской громаде: еще двое человек ранены. ФОТО

Днем 17 июня 2026 года враг атаковал Шосткинскую громаду. Зафиксировано попадание БПЛА вблизи учебного заведения.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть жертва

Как отмечается, к сожалению, погиб 57-летний мужчина. В момент удара он находился неподалеку от места попадания - ехал на велосипеде.

"Искренние соболезнования родным погибшего. По предварительным данным, ещё два человека получили травмы. Им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.



Информация о последствиях атаки уточняется.

Удар по АЗС в Тростянце

Он напомнил, что враг нанес массированный удар по АЗС в Тростянецкой громаде.

По данным ОВА, в результате атаки российских БПЛА инфраструктура автозаправочных станций получила значительные повреждения. Пострадали четыре человека, им оказана необходимая помощь.

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После ликвидации первоочередных последствий ситуация была проанализирована совместно с громадой, профильными службами и представителями бизнеса. Ситуация остается под контролем.



"Такие атаки не единичны. Враг систематически наносит удары по объектам топливной инфраструктуры в области, чтобы затруднить логистику и снабжение населенных пунктов топливом", - подчеркивает Григоров.

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