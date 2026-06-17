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РФ массированно атаковала Тростянец в Сумской области: АЗС в городе уничтожены
В ночь на среду, 17 июня 2026 года, войска РФ нанесли массированный удар по Тростянцу в Сумской области.
Об этом сообщил в Facebook мэр города Юрий Бова, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Тяжелая ночь. Массированный удар по Тростянцу. АЗС в городе уничтожены. Много поврежденных домов", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что жертв среди гражданского населения нет.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что РФ атаковала конно-спортивную школу в Сумской области: погибли лошади.
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От по Бєлгороду це реально, за ніч можна всі АЗС спалити.
Для заправок не знадобиться багато дронів, а ефект буде чудовий.