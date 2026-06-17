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Новости Обстрелы Сумщины
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РФ массированно атаковала Тростянец в Сумской области: АЗС в городе уничтожены

Шахед атакует АЗС в Тростянце в Сумской области

В ночь на среду, 17 июня 2026 года, войска РФ нанесли массированный удар по Тростянцу в Сумской области.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Юрий Бова, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности 

"Тяжелая ночь. Массированный удар по Тростянцу. АЗС в городе уничтожены. Много поврежденных домов", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что жертв среди гражданского населения нет.

Читайте также: Российские дроны атаковали Сумскую область: с ночи двое гражданских погибли в результате ударов

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ атаковала конно-спортивную школу в Сумской области: погибли лошади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Сумской области: погибли две женщины, среди пострадавших — дети и пожилые люди. ФОТОрепортаж

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АЗС (414) обстрел (33210) Сумская область (4238) Тростянец (32) Ахтырский район (53)
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кому надати мобільну групу антидронарів,для обміну досвідом??недорого.....
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17.06.2026 09:28 Ответить
АЗС в Бєлгороді ще працюють? Варто це виправити, око за око.
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17.06.2026 09:31 Ответить
а може краще по мацкві зеркально ударів по Києву??щоб з статистикою непрацюючих колонок а протухлих мацквичив??у нас в першу чергу гинуть люди а не колонки.....
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17.06.2026 09:36 Ответить
Як цілком вірно запитали нижче, а у нас є чим?
От по Бєлгороду це реально, за ніч можна всі АЗС спалити.
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17.06.2026 10:18 Ответить
Гарна пропозиція. А чим?
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17.06.2026 09:39 Ответить
Тим самим, чим зараз колошматимо південні рубежі та мости на Крим.
Для заправок не знадобиться багато дронів, а ефект буде чудовий.
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17.06.2026 10:16 Ответить
дронами,их на 500 белгородов хватит,тем более это не люьые не бегемоты,таких которые на азс хватит подппалить как говна и палок у нас,только полит.желания нет а с дронами без проблем.
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17.06.2026 10:23 Ответить
Якщо у Брянську і Курську є азс, треба виправити ситуацію. заправлятись мають лише ослиною сечею.
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17.06.2026 09:45 Ответить
 
 