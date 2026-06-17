РФ массированно атаковала Тростянец в Сумской области: АЗС в городе уничтожены

В ночь на среду, 17 июня 2026 года, войска РФ нанесли массированный удар по Тростянцу в Сумской области.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Юрий Бова, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Тяжелая ночь. Массированный удар по Тростянцу. АЗС в городе уничтожены. Много поврежденных домов", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что жертв среди гражданского населения нет.

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Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ атаковала конно-спортивную школу в Сумской области: погибли лошади.

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