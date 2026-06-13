Сутки на Сумщине: погибли две женщины, среди пострадавших — дети и пожилые люди. ФОТОрепортаж

За последние сутки под обстрелами оказались Шосткинская, Сумская, Белопольская и другие громады области. Есть погибшие и многочисленные пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

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В Шосткинской громаде в результате массированной атаки БПЛА погибли женщины в возрасте 44 и 33 лет.

В Березовской громаде вражеский беспилотник попал в автомобиль. Ранения получили 55-летний мужчина и женщина.

В Сумской громаде в результате обстрелов травмы получили мужчины в возрасте 49, 56, 59 и 86 лет, а также женщины в возрасте 29 и 87 лет.

В Садовской громаде в результате удара БПЛА ранения получили женщины в возрасте 36, 43 и 51 года, а также 62-летний мужчина. Отдельно у 47-летней женщины зафиксирована острая реакция на стресс.

В результате обстрелов в Середино-Будской громаде травмы получили мужчины в возрасте 37 и 38 лет.

В Белопольской громаде в результате удара вражеского дрона ранения получила 63-летняя женщина.

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Повреждения инфраструктуры

В результате атак в громадах области зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов, автомобилей, объектов гражданской и критической инфраструктуры. Обстоятельства и последствия ударов уточняются.





















