РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9366 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Сумщины
417 2

Сутки на Сумщине: погибли две женщины, среди пострадавших — дети и пожилые люди. ФОТОрепортаж

За последние сутки под обстрелами оказались Шосткинская, Сумская, Белопольская и другие громады области. Есть погибшие и многочисленные пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Шосткинской громаде в результате массированной атаки БПЛА погибли женщины в возрасте 44 и 33 лет.

В Березовской громаде вражеский беспилотник попал в автомобиль. Ранения получили 55-летний мужчина и женщина.

В Сумской громаде в результате обстрелов травмы получили мужчины в возрасте 49, 56, 59 и 86 лет, а также женщины в возрасте 29 и 87 лет.

В Садовской громаде в результате удара БПЛА ранения получили женщины в возрасте 36, 43 и 51 года, а также 62-летний мужчина. Отдельно у 47-летней женщины зафиксирована острая реакция на стресс.

В результате обстрелов в Середино-Будской громаде травмы получили мужчины в возрасте 37 и 38 лет.

В Белопольской громаде в результате удара вражеского дрона ранения получила 63-летняя женщина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Шосткинскую громаду в ночь на 12 июня: в больнице умерла тяжело раненая женщина

Повреждения инфраструктуры

В результате атак в громадах области зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов, автомобилей, объектов гражданской и критической инфраструктуры. Обстоятельства и последствия ударов уточняются.

Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области

Автор: 

обстрел (33120) Сумская область (4230)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
13.06.2026 09:04 Ответить
А «незламним» КабМіндічам зеленського, разом з татаровим і єрмаком та гетьманцевим, хоть би пошкрябина!?!?!
показать весь комментарий
13.06.2026 09:54 Ответить
 
 