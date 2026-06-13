Атака РФ на Шосткинскую громаду в ночь на 12 июня: в больнице умерла тяжело раненая женщина
В больнице умерла женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки российских войск на Шосткинскую громаду Сумской области в ночь на 12 июня.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Число погибших возросло до двух
"В больнице скончалась тяжело раненая женщина, которая прошлой ночью пострадала в результате российского нападения на железнодорожную инфраструктуру Шосткинской громады. Почти сутки медики боролись за ее жизнь, однако спасти женщину не удалось. Она получила крайне тяжелые травмы", — говорится в сообщении.
Погибшей женщине было 33 года.
Что предшествовало?
Напомним, что в ночь на 12 июня российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Шосткинской громаде Сумской области. В результате атаки погибла 44-летняя женщина, еще одна местная жительница получила тяжелые травмы.
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