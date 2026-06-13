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Новости Обстрелы Сумщины
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Атака РФ на Шосткинскую громаду в ночь на 12 июня: в больнице умерла тяжело раненая женщина

атака на Шосткинскую общину

В больнице умерла женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки российских войск на Шосткинскую громаду Сумской области в ночь на 12 июня.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Число погибших возросло до двух

"В больнице скончалась тяжело раненая женщина, которая прошлой ночью пострадала в результате российского нападения на железнодорожную инфраструктуру Шосткинской громады. Почти сутки медики боролись за ее жизнь, однако спасти женщину не удалось. Она получила крайне тяжелые травмы", — говорится в сообщении.

Погибшей женщине было 33 года.

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Что предшествовало?

Напомним, что в ночь на 12 июня российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Шосткинской громаде Сумской области. В результате атаки погибла 44-летняя женщина, еще одна местная жительница получила тяжелые травмы.

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обстрел (33120) Сумская область (4230) жертва (341) Шосткинский район (166)
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