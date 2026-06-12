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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Оккупанты прицельно атаковали ферму на Сумщине: пострадали пять работников, погибла часть животных. ФОТО

В пятницу, 12 июня, российские оккупанты нанесли прицельный удар по фермерскому хозяйству в Сумской области. Вследствие удара пострадали пять работников, погибла часть животных, еще часть — ранена.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Пострадали работники 

Захватчики нанесли удар по хозяйству в Садовской громаде: враг ударил беспилотником именно в тот момент, когда работники загоняли скот в помещение.

Вследствие атаки тяжелые ранения и ожоги получила 51-летняя женщина — ее оперативно госпитализировали. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Еще четырем работникам помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

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Есть погибшие и раненые животные 

Также от вражеской атаки пострадали и животные. Часть скота погибла, еще часть – ранена.

атака на ферму

атака на ферму

атака на ферму

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животные (947) обстрел (33105) Сумская область (4230)
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12.06.2026 22:40 Ответить
 
 