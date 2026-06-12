Оккупанты прицельно атаковали ферму на Сумщине: пострадали пять работников, погибла часть животных. ФОТО
В пятницу, 12 июня, российские оккупанты нанесли прицельный удар по фермерскому хозяйству в Сумской области. Вследствие удара пострадали пять работников, погибла часть животных, еще часть — ранена.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадали работники
Захватчики нанесли удар по хозяйству в Садовской громаде: враг ударил беспилотником именно в тот момент, когда работники загоняли скот в помещение.
Вследствие атаки тяжелые ранения и ожоги получила 51-летняя женщина — ее оперативно госпитализировали. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.
Еще четырем работникам помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.
Есть погибшие и раненые животные
Также от вражеской атаки пострадали и животные. Часть скота погибла, еще часть – ранена.
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