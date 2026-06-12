Окупанти прицільно атакували ферму на Сумщині: постраждали п’ятеро працівників, загинула частина тварин. ФОТО
У п'ятницю, 12 червня, російські окупанти прицільно атакували фермерське господарство в Сумській області. Внаслідок удару постраждали п'ятеро працівників, загинула частина тварин, ще частина - поранена.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждали працівники
Загарбники вдарили по господарству в Садівській громаді ворог вдарив безпілотником саме тоді, коли працівники загнали худобу до приміщення.
Внаслідок атаки важких поранень та опіків зазнала 51-річна жінка - її оперативно госпіталізували. Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу.
Ще чотирьом працівникам допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилась.
Є загиблі та поранені тварини
Також від ворожої атаки постраждали й тварини. Частина худоби загинула, ще частина – поранена.
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За 5 років московської повномасштабки, жоден з них дієво так і не покараний, лише якось так осуджені, за убивства Українців!!!
Стефанчук-зеленський-свириденко, нія на це змін так і не внесли до законодавства, це ж не їх убивають чи родичів, а отих Українців!