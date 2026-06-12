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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Окупанти прицільно атакували ферму на Сумщині: постраждали п’ятеро працівників, загинула частина тварин. ФОТО

У п'ятницю, 12 червня, російські окупанти прицільно атакували фермерське господарство в Сумській області. Внаслідок удару постраждали п'ятеро працівників, загинула частина тварин, ще частина - поранена.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Постраждали працівники 

Загарбники вдарили по господарству в Садівській громаді ворог вдарив безпілотником саме тоді, коли працівники загнали худобу до приміщення.

Внаслідок атаки важких поранень та опіків зазнала 51-річна жінка - її оперативно госпіталізували. Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу.

Ще чотирьом працівникам допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилась.

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Є загиблі та поранені тварини 

Також від ворожої атаки постраждали й тварини. Частина худоби загинула, ще частина – поранена.

атака на ферму

атака на ферму

атака на ферму

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Автор: 

тварини (507) обстріл (34458) Сумська область (4779)
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12.06.2026 22:40 Відповісти
🤬🤬🤬🤬 без участі коригувальників не пройшло і тут!!
За 5 років московської повномасштабки, жоден з них дієво так і не покараний, лише якось так осуджені, за убивства Українців!!!
Стефанчук-зеленський-свириденко, нія на це змін так і не внесли до законодавства, це ж не їх убивають чи родичів, а отих Українців!
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12.06.2026 23:28 Відповісти
 
 