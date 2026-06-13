Атака РФ на Шосткинську громаду в ніч на 12 червня: у лікарні померла важкопоранена жінка

У лікарні померла жінка, яка зазнала важких поранень внаслідок атаки російських військ по Шосткинській громаді Сумської області в ніч на 12 червня.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Кількість загиблих зросла до двох

"У лікарні померла важкопоранена жінка, яка минулої ночі постраждала внаслідок російської атаки на залізничну інфраструктуру Шосткинської громади. Майже добу медики боролися за її життя, однак врятувати жінку не вдалося. Вона отримала вкрай важкі травми", - сказано в повідомленні.

Загиблій жінці було 33 роки.

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Що передувало?

Нагадаємо, що у ніч проти 12 червня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Шосткинській громаді Сумської області. Внаслідок атаки загинула 44-річна жінка, ще одна місцева жителька зазнала тяжких травм.

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