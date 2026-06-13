Доба на Сумщині: загинули дві жінки, серед постраждалих - діти та літні люди. ФОТОрепортаж

Минулої доби під обстрілами опинилися Шосткинська, Сумська, Білопільська та інші громади області. Є загиблі та численні постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

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У Шосткинській громаді внаслідок масованої атаки БпЛА загинули жінки віком 44 та 33 роки.

У Березівській громаді ворожий безпілотник влучив в автомобіль. Поранення дістали 55-річні чоловік і жінка.

У Сумській громаді внаслідок обстрілів травмовані чоловіки віком 49, 56, 59 та 86 років, а також жінки віком 29 і 87 років.

У Садівській громаді внаслідок удару БпЛА поранення дістали жінки віком 36, 43 та 51 рік, а також 62-річний чоловік. Окремо у 47-річної жінки зафіксовано гостру реакцію на стрес.

Унаслідок обстрілів у Середино-Будській громаді травмовані чоловіки віком 37 і 38 років.

У Білопільській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранення дістала 63-річна жінка.

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Пошкодження інфраструктури

Внаслідок атак у громадах області зафіксовано руйнування та пошкодження житлових будинків, автомобілів, об’єктів цивільної та критичної інфраструктури. Обставини та наслідки ударів уточнюються.





















