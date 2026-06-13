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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Доба на Сумщині: загинули дві жінки, серед постраждалих - діти та літні люди. ФОТОрепортаж

Минулої доби під обстрілами опинилися Шосткинська, Сумська, Білопільська та інші громади області. Є загиблі та численні постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

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У Шосткинській громаді внаслідок масованої атаки БпЛА загинули жінки віком 44 та 33 роки.

У Березівській громаді ворожий безпілотник влучив в автомобіль. Поранення дістали 55-річні чоловік і жінка.

У Сумській громаді внаслідок обстрілів травмовані чоловіки віком 49, 56, 59 та 86 років, а також жінки віком 29 і 87 років.

У Садівській громаді внаслідок удару БпЛА поранення дістали жінки віком 36, 43 та 51 рік, а також 62-річний чоловік. Окремо у 47-річної жінки зафіксовано гостру реакцію на стрес.

Унаслідок обстрілів у Середино-Будській громаді травмовані чоловіки віком 37 і 38 років.

У Білопільській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранення дістала 63-річна жінка.

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Пошкодження інфраструктури

Внаслідок атак у громадах області зафіксовано руйнування та пошкодження житлових будинків, автомобілів, об’єктів цивільної та критичної інфраструктури. Обставини та наслідки ударів уточнюються.

Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

Автор: 

обстріл (34473) Сумська область (4784)
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13.06.2026 09:04 Відповісти
А «незламним» КабМіндічам зеленського, разом з татаровим і єрмаком та гетьманцевим, хоть би пошкрябина!?!?!
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13.06.2026 09:54 Відповісти
 
 