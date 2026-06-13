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Российские дроны атаковали Сумщину: с ночи двое гражданских погибли в результате ударов
В Середино-Будской и Белопольской громадах российские дроны поразили жилой дом и автомобиль. Погибли две женщины, есть раненый.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.
В Середино-Будской громаде россияне двумя ударными БПЛА атаковали частный жилой дом. К сожалению, на месте погибла 57-летняя женщина, которая находилась в доме.
Утром в Белопольской громаде российский дрон прицельно атаковал гражданский автомобиль. Погибла 64-летняя пассажирка. Ранения получил 66-летний водитель. Ему оказывают необходимую помощь.
Что предшествовало?
За прошедшие сутки под обстрелами оказались Шосткинская, Сумская, Белопольская и другие громады области. Есть погибшие и многочисленные пострадавшие.
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