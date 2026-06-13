233 0
Російські дрони атакували Сумщину: із ночі двоє цивільних загинули внаслідок ударів
У Середино-Будській та Білопільській громадах російські дрони влучили у житловий будинок та авто. Загинули дві жінки, є поранений.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
У Середино-Будській громаді росіяни двома ударними БпЛА атакували приватний житловий будинок. На жаль, на місці загинула 57-річна жінка, яка перебувала в оселі.
Вранці у Білопільській громаді російський дрон прицільно атакував цивільний автомобіль. Загинула 64-річна пасажирка. Поранення отримав 66-річний водій. Йому надають необхідну допомогу.
Що передувало?
Минулої доби під обстрілами опинилися Шосткинська, Сумська, Білопільська та інші громади області. Є загиблі та численні постраждалі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль