Російські дрони атакували Сумщину: із ночі двоє цивільних загинули внаслідок ударів

У Середино-Будській та Білопільській громадах російські дрони влучили у житловий будинок та авто. Загинули дві жінки, є поранений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Середино-Будській громаді росіяни двома ударними БпЛА атакували приватний житловий будинок. На жаль, на місці загинула 57-річна жінка, яка перебувала в оселі.

Вранці у Білопільській громаді російський дрон прицільно атакував цивільний автомобіль. Загинула 64-річна пасажирка. Поранення отримав 66-річний водій. Йому надають необхідну допомогу.

Що передувало?

Минулої доби під обстрілами опинилися Шосткинська, Сумська, Білопільська та інші громади області. Є загиблі та численні постраждалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Шосткинську громаду в ніч на 12 червня: у лікарні померла важкопоранена жінка