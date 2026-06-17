Россия атаковала конно-спортивную школу в Сумской области: погибли лошади. ФОТО

Ночью 17 июня 2026 года враг нанес удар беспилотником по территории конно-спортивной школы в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

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Вражеский дрон нанес удар по конно-спортивной школе в Сумской области

По данным ОГА, россияне сознательно нанесли удар по гражданскому объекту, где ежедневно занимались дети - воспитанники школы.

По предварительной информации, сотрудники учреждения не пострадали.

Также отмечается, что удар пришелся по конюшне.

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В результате удара погибли лошади в конюшне

К большому сожалению, есть погибшие лошади.

"Искренние соболезнования всем, кто переживает эту утрату", - подчеркнули в ОВА.

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