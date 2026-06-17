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РФ атакувала кінно-спортивну школу на Сумщині: загинули коні. ФОТО
Уночі 17 червня 2026 року ворог безпілотником атакував територію кінно-спортивної школи на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Ворожий дрон вдарив по кінно-спортивній школі на Сумщині
За даними ОВА, росіяни свідомо вдарили по цивільному об’єкту, де щодня займалися діти - вихованці школи.
За попередньою інформацією, працівники закладу не постраждали.
Також зазначається, що удар припав по стайні.
Унаслідок удару загинули коні у стайні
На превеликий жаль, є загиблі коні.
"Щирі співчуття всім, хто переживає цю втрату", - наголосили в ОВА.
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