РФ атакувала кінно-спортивну школу на Сумщині: загинули коні. ФОТО

Уночі 17 червня 2026 року ворог безпілотником атакував територію кінно-спортивної школи на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

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Ворожий дрон вдарив по кінно-спортивній школі на Сумщині

За даними ОВА, росіяни свідомо вдарили по цивільному об’єкту, де щодня займалися діти - вихованці школи.

За попередньою інформацією, працівники закладу не постраждали.

Також зазначається, що удар припав по стайні.

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Унаслідок удару загинули коні у стайні

На превеликий жаль, є загиблі коні.

"Щирі співчуття всім, хто переживає цю втрату", - наголосили в ОВА.

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