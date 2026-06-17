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Новини Фото Атака на Сумщину
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РФ атакувала кінно-спортивну школу на Сумщині: загинули коні. ФОТО

Уночі 17 червня 2026 року ворог безпілотником атакував територію кінно-спортивної школи на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

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Ворожий дрон вдарив по кінно-спортивній школі на Сумщині

За даними ОВА, росіяни свідомо вдарили по цивільному об’єкту, де щодня займалися діти - вихованці школи.

За попередньою інформацією, працівники закладу не постраждали.

Також зазначається, що удар припав по стайні.

удар по стайні на Сумщині

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Сумщині: двоє загиблих і 14 поранених внаслідок обстрілів. ФОТОрепортаж

Унаслідок удару загинули коні у стайні

На превеликий жаль, є загиблі коні.

"Щирі співчуття всім, хто переживає цю втрату", - наголосили в ОВА.

Також читайте: Дрон влучив у багатоповерхівку у Сумах: постраждали дитина та дві жінки. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (34564) Сумська область (4789)
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Чому було не евакуювати коней, бо золзуміло ж, що ці підори рано, чи пізно, атакуватимуть школу!
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17.06.2026 08:18 Відповісти
Те саме можна сказати про харківській зоопарк
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17.06.2026 08:33 Відповісти
Ліпше би, якщо бажали вбити коней, то починали би з обкуреної конячки ху...ла лаврухи.
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17.06.2026 08:44 Відповісти
Натівські солдати збирались на цих конях штурмувати БАМБАС, тому певно це був удар на випередження...
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17.06.2026 08:57 Відповісти
І заправки ...
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17.06.2026 09:06 Відповісти
рашистські виродки
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17.06.2026 09:12 Відповісти
кацапи - світове зло! кацапи - короста, яку випалювати розпеченим залізом.
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17.06.2026 09:16 Відповісти
З конями воюють....Цілі СВО виконані- передають путлеру.
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17.06.2026 09:52 Відповісти
Виражаю глибокі співчуття лаврову!
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17.06.2026 10:30 Відповісти
 
 