Доба на Сумщині: двоє загиблих і 14 поранених внаслідок обстрілів. ФОТОрепортаж

У Сумській області за добу внаслідок атак РФ загинули 2 людини, ще 14 поранені, серед них діти. Під обстрілами перебували 24 населені пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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У Білопільській громаді внаслідок атаки ворожих дронів загинув 57-річний чоловік.

У Середино-Будській громаді внаслідок влучань ворожих безпілотників загинула жінка. Також постраждали шестеро людей, серед яких двоє дітей віком 1 рік 7 місяців і 4 роки.

У Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА в будинок поранено 63-річну жінку, а внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль поранений 71-річний чоловік.

У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА поранення дістали 11-річна дівчинка та дві жінки, також гостру реакцію на стрес дістала 13-річна дівчина.

У Шосткинській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника травмовані 34-річна жінка та 3-річна дівчинка.

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Наслідки атак









