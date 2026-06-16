Сутки в Сумской области: двое погибших и 14 раненых в результате обстрелов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумской области за сутки в результате атак РФ погибли 2 человека, ещё 14 получили ранения, среди них есть дети. Под обстрелами оказались 24 населённых пункта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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В Белопольской общине в результате атаки вражеских дронов погиб 57-летний мужчина.

В Середино-Будской громаде в результате попаданий вражеских беспилотников погибла женщина. Также пострадали шесть человек, среди которых двое детей в возрасте 1 года 7 месяцев и 4 года.

В Глуховской громаде в результате попадания вражеского БПЛА в дом ранена 63-летняя женщина, а в результате попадания вражеского дрона в автомобиль ранен 71-летний мужчина.

В Сумской громаде в результате атаки БПЛА ранения получили 11-летняя девочка и две женщины, также острую реакцию на стресс получила 13-летняя девушка.

В Шосткинской громаде в результате атаки вражеского беспилотника травмы получили 34-летняя женщина и 3-летняя девочка.

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Последствия атак









