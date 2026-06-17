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РФ масовано атакувала Тростянець на Сумщині: АЗС в місті знищені
У ніч проти середи, 17 червня 2026 року, війська РФ масовано атакували Тростянець на Сумщині.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Юрій Бова, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Важка ніч. Масований удар по Тростянцю. АЗС в місті знищені. Багато пошкоджених домоволодінь", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що минулося без жертв серед цивільних.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що РФ атакувала кінно-спортивну школу на Сумщині: загинули коні.
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От по Бєлгороду це реально, за ніч можна всі АЗС спалити.
Для заправок не знадобиться багато дронів, а ефект буде чудовий.