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Новини Обстріли Сумщини
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РФ масовано атакувала Тростянець на Сумщині: АЗС в місті знищені

Шахед атакує АЗС у Тростянці на Сумщині

У ніч проти середи, 17 червня 2026 року, війська РФ масовано атакували Тростянець на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Юрій Бова, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі 

"Важка ніч. Масований удар по Тростянцю. АЗС в місті знищені. Багато пошкоджених домоволодінь", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що минулося без жертв серед цивільних.

Читайте також: Російські дрони атакували Сумщину: із ночі двоє цивільних загинули внаслідок ударів

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ атакувала кінно-спортивну школу на Сумщині: загинули коні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Сумщині: загинули дві жінки, серед постраждалих - діти та літні люди. ФОТОрепортаж

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АЗС (1951) обстріл (34564) Сумська область (4789) Тростянець (41) Охтирський район (54)
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кому надати мобільну групу антидронарів,для обміну досвідом??недорого.....
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17.06.2026 09:28 Відповісти
АЗС в Бєлгороді ще працюють? Варто це виправити, око за око.
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17.06.2026 09:31 Відповісти
а може краще по мацкві зеркально ударів по Києву??щоб з статистикою непрацюючих колонок а протухлих мацквичив??у нас в першу чергу гинуть люди а не колонки.....
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17.06.2026 09:36 Відповісти
Як цілком вірно запитали нижче, а у нас є чим?
От по Бєлгороду це реально, за ніч можна всі АЗС спалити.
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17.06.2026 10:18 Відповісти
Гарна пропозиція. А чим?
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17.06.2026 09:39 Відповісти
Тим самим, чим зараз колошматимо південні рубежі та мости на Крим.
Для заправок не знадобиться багато дронів, а ефект буде чудовий.
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17.06.2026 10:16 Відповісти
дронами,их на 500 белгородов хватит,тем более это не люьые не бегемоты,таких которые на азс хватит подппалить как говна и палок у нас,только полит.желания нет а с дронами без проблем.
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17.06.2026 10:23 Відповісти
Якщо у Брянську і Курську є азс, треба виправити ситуацію. заправлятись мають лише ослиною сечею.
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17.06.2026 09:45 Відповісти
 
 