РФ масовано атакувала Тростянець на Сумщині: АЗС в місті знищені

У ніч проти середи, 17 червня 2026 року, війська РФ масовано атакували Тростянець на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Юрій Бова, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Важка ніч. Масований удар по Тростянцю. АЗС в місті знищені. Багато пошкоджених домоволодінь", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що минулося без жертв серед цивільних.

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Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ атакувала кінно-спортивну школу на Сумщині: загинули коні.

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