Спецоперація на Сумському напрямку: наша ДРГ зачистила спостережний пункт РФ та полонила 5 окупантів. ВIДЕО

На Сумському напрямку українська диверсійно-розвідувальна група провела успішну спецоперацію, у результаті якої було ліквідовано спостережний пункт російських окупаційних військ, а п'ятьох військовослужбовців РФ взято в полон.

Про це стало відомо з повідомлень військових джерел та кадрів бойової роботи українських спецпризначенців, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Українські розвідники непомітно підібралися до передового спостережного пункту противника, який ворог використовував для моніторингу переміщення Сил оборони України та коригування артилерійського вогню по прикордонню Сумщини.

Російські військові, які перебували на позиції, не змогли чинити ефективного опору. Розуміючи безвихідь свого становища, п'ятеро окупантів склали зброю та здалися в полон.

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