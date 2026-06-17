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Спецоперация на Сумском направлении: наша ДРГ зачистила наблюдательный пункт РФ и взяла в плен 5 оккупантов. ВИДЕО

На Сумском направлении украинская диверсионно-разведывательная группа провела успешную спецоперацию, в результате которой был ликвидирован наблюдательный пункт российских оккупационных войск, а пятеро военнослужащих РФ взяты в плен.

Об этом стало известно из сообщений военных источников и кадров боевых действий украинских спецназовцев, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Украинские разведчики незаметно подобрались к передовому наблюдательному пункту противника, который враг использовал для мониторинга передвижений Сил обороны Украины и корректировки артиллерийского огня в приграничной зоне Сумской области.

Российские военные, находившиеся на позиции, не смогли оказать эффективного сопротивления. Понимая безысходность своего положения, пятеро оккупантов сложили оружие и сдались в плен.

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армия РФ (23087) плен (2720) Сумская область (4240) ДРГ (148) война в Украине (8476)
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Нашим хлопцям щира подяка і респектище за полонених
кацапських хробаків ,
які потрібні для обміну на наших Воїнів 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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17.06.2026 17:15 Ответить
 
 