Спецоперация на Сумском направлении: наша ДРГ зачистила наблюдательный пункт РФ и взяла в плен 5 оккупантов. ВИДЕО

На Сумском направлении украинская диверсионно-разведывательная группа провела успешную спецоперацию, в результате которой был ликвидирован наблюдательный пункт российских оккупационных войск, а пятеро военнослужащих РФ взяты в плен.

Об этом стало известно из сообщений военных источников и кадров боевых действий украинских спецназовцев, передает Цензор.НЕТ.

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Украинские разведчики незаметно подобрались к передовому наблюдательному пункту противника, который враг использовал для мониторинга передвижений Сил обороны Украины и корректировки артиллерийского огня в приграничной зоне Сумской области.

Российские военные, находившиеся на позиции, не смогли оказать эффективного сопротивления. Понимая безысходность своего положения, пятеро оккупантов сложили оружие и сдались в плен.

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