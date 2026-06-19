Сутки в Сумской области: двое человек погибли в результате российских обстрелов. ФОТОРЕПОРТАЖ

За последние сутки российские войска атаковали 17 населенных пунктов Сумской области. Есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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Враг применял управляемые авиабомбы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и РСЗО:

в Сумской громаде в результате удара управляемыми авиационными бомбами погиб 64-летний мужчина. Повреждены три многоквартирных и пять частных домов, шесть автомобилей, а также объекты гражданской инфраструктуры.

В Дубовязовской громаде в результате ракетного удара погибла 78-летняя женщина, также пострадала 63-летняя женщина. Поврежден частный дом.

В Белопольской громаде в результате атаки БПЛА получила травмы 19-летняя женщина.

В Глуховской громаде повреждены два многоквартирных дома, пять автомобилей и здание учебного заведения.

В Путивльской, Ворожбянской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Николаевской, Шосткинской, Роменской и других громадах повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

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Последствия атак







